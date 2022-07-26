Целый год будут радовать вас чистотой и блеском: стоит натереть окна всего 1 средством

Эта процедура будет легкой, быстрой и приятной

Каждый хочет найти такой способ мытья окон, который бы позволил не только добиться идеальной чистоты, но и сохранить результат на долгое время. К счастью, есть такие эффективные средства, которые можно сделать в домашних условиях. Они даже могут справиться со следами от скотча на стекле, что уж говорить за обычную пыль.

Сначала стоит вымыть окна любым чистящим средством, который у вас есть дома. После этого следует приступать к приготовлению раствора, благодаря которому окна будут оставаться чистыми целый год.

Чем натереть окна, чтобы они долго оставались чистыми

Берем воду, кипятим ее и даем остыть. В емкость для смешивания средства вливаем половину стакана жидкости. Добавляем столовую ложку любого бальзама для волос и маленькую ложку глицерина. Перемешиваем смесь и оставляем на 15-20 минут. Затем наносим на стекла с помощью щетки. В самом конце процедуры полируем стекла.

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