Обычная вода не поможет: как сделать чистящее средство для нержавейки своими руками

Это средство моментально очистит посуду из нержавеющей стали

Для того чтобы посуда из нержавеющей стали дольше сохраняла свой чистый вид, можно применять для мытья не только дорогие покупные средства. Чистящий раствор можно приготовить своими руками, и обойдется он вам в копейки.

Это средство готовится из копеечных ингредиентов, пишет Ukr.Media. Нам нужно всего-то сода, перекись водорода и немножко средства для мытья посуды.

Как отчистить посуду из нержавеющей стали

Смешиваем 3 столовые ложки соды, 3 столовые ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку средства для мытья посуды. Наносим раствор на горячую посуду мягкой стороной губки и оставляем на 7-10 минут. Прежде чем смыть средство, проходимся по посуде жесткой стороной губки. Тщательно смываем средство проточной водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отчистить нержавеющую посуду с помощью корвалола. Этот способ чистки посуды не так популярен, но так же очень эффективен.