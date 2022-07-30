Эффективные подкормки для помидоров: сосед будет завидовать, глядя на ваш урожай

Рассказываем, как получить крупные плоды помидоров, которые не будут растрескиваться

Всем огородникам хочется вырастить богатый урожай помидоров, однако не всем это удается. Чтобы томаты наливали крупные плоды, которые не будут растрескиваться, их нужно правильно подкармливать.

Как пишет cpykami, чтобы получить большой урожай помидоров, нужно использовать подкормки минеральными удобрениями или органикой. Конечно, вы можете выбрать ту, которая вам ближе.

Элементы для подкормок и варианты минеральных и органических удобрений

Помидоры нуждаются в следующих элементах: азот, калий, фосфор, кальций, магний, бор и цинк. Вносить их нужно один за другим, чередуя с поливом простой водой, по 0,5 л раствора под один куст.

Минеральные удобрения для томатов — список

под корень: калиевая селитра или сульфат калия — 20 гр. на 10 л воды;

кальциевая селитра — 20 гр. на 10 л;

магниевая селитра — 20 гр. на 10 л;

по листу: борная кислота или хелат бора — 5 гр. на 10 л.

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Органические удобрения для томатов — список и пропорции

зелёное удобрение — 1:5;

коровий или конский навоз — 1:10;

птичий помёт — 1:15;

зола — 500 гр. на 10 л воды; 0,5 л раствора на куст.

Когда не нужно подкармливать помидоры

Если ветви томатов отяжелели, плоды налились и начали краснеть, то подкормки стоит прекратить.

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