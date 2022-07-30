Как заметно повысить урожайность яблони: действенная подкормка, о которой почему-то забывают

Эта подкормка буквально "заставит" плодоносить дерево

Самым ответственным временем, когда нужно позаботиться о яблоне, является именно летняя пора. В это время плодовое дерево особенно нуждается в тщательном уходе, которое включает в себя своевременные поливы, борьбу с вредителями и, конечно, поэтапные подкормки.

Опытные дачники знают о такой важной процедуре, как правильная обработка плодового дерева, но даже они иногда забывают о пользе подкормки на основе борной кислоты. Обработка дерева этим средством обеспечит ускоренное плодоношение, увеличение размера плодов и улучшение вкуса яблок.

Чтобы правильно обработать плодовое дерево борной кислотой, стоит разобраться в двух важных нюансах:

Соотношение компонентов смеси должно быть строго определенным. Так, на ведро воды должен приходиться один пузырек борной кислоты. Каждое дерево должно получить 5-10 литров раствора. Если дерево молодое, ему требуется не так много борной кислоты, а вот старое дерево нуждается уже в большем объеме вещества.

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