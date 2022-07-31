Гороскоп Таро на август для всех знаков: кому улыбнется удача, а кому грозят серьезные трудности

В ближайшие недели многие смогут достичь успехов на профессиональном поприще

Последний месяц лета в 2022 году многим знакам Зодиака принесет удачу, счастье и процветание.

Так говорит расклад Таро, который "Телеграф" составил на август 2022 года для всех знаков Зодиака.

Вот какие карты выпали

Овен — Пятерка жезлов

Эта карта — Владыка борьбы, и она предупреждает, что в августе Вам придется постоять за себя, побороться. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Но если Вы постараетесь, что обязательно выйдете победителем.

Телец — перевернутая Двойка пентаклей

Вы взяли на себя слишком много всего, ввиду чего в августе можете столкнуться с непредвиденными трудностями. Все может начать валиться из рук, потому отложите по возможности важные дела и посвятите время себе и восстановлению сил. Воздержитесь от покупок, можете потратить слишком много.

Близнецы — Умеренность

Эта карта указывает на то, что в последний месяц лета обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, и Вы сможете реализовать что-то, что давно хотели. У Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.

Рак — перевернутая Тройка кубков

В августе удача может оказаться не на Вашей стороне, и задуманное может реализоваться совсем не так, как Вы планировали. Может быть нелегко, однако в работе возможен прорыв, если Вы сможете раскрыть свой творческий потенциал.

Лев — перевернутая Тройка мечей

Эта карта — Владыка печали, и она предупреждает о скорой потере. В перевернутом виде она указывает, что потеря не станет сильным ударом. Возможно, случится то, к чему Вы давно готовились или то, что уже случалось.

Дева — Императрица

В августе у Вас будет период эмоционального и материального процветания. Судьба будет благосклонна к Вам, просто расслабьтесь и плывите по течению.

Весы — Король пентаклей

В ближайший месяц Вам будет очень везти в деньгах и делах, — не бойтесь работать и развиваться, успех будет на Вашей стороне.

Скорпион — Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в августе Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы достигнете всех поставленных целей, особенно в работе.

Стрелец — Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто занимается умственной, а не физической деятельностью. В конце этого лета Вы будете принимать верные решения и много думать, благодаря чему обретете заслуженный успех.

Козерог — перевернутая Восьмерка кубков

В обычном положении карта говорит об ошибке, которая влечет за собой неудачи, однако в перевернутом виде наоборот обещает наслаждение радостями жизни, вечеринки, времяпрепровождение в кругу друзей и любимых. Это отличное время для получения и дарения неожиданных подарков.

Водолей — Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Полагайтесь на интуицию, и успех в делах Вам гарантирован.

Рыбы — перевернутая Королева жезлов

Эта карта описывает нестабильную, эгоистичную и независимую женщину, которая сама не знает, чего хочет. В августе Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кому до конца лета повезет с деньгами.