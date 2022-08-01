Любовный гороскоп Таро на август: кого ждет новая любовь, а кого - страшные ссоры

Последний месяц лета станет порой испытаний для большинства знаков

Август 2022 года станет непростым для многих пар, однако некоторые наоборот смогут обрести любовь или наладить отношения в ближайшие недели.

Так говорит расклад по картам Таро от "Телеграфа" на этот месяц, сделанный для всех знаков Зодиака.

Вот какие карты выпали

Овен — перевернутая Двойка кубков

Эта карта еще называется "Владыка любви", и в перевернутом виде она указывает на то, что в Ваших отношениях один находится в позиции дающего, а второй, — только принимает, что вызывает споры и конфликты. Но не спешите с радикальными решениями, это может пройти само собой.

Телец — перевернутая Пятерка кубков

Если у Вас в отношениях была черная полоса, эта карта обещает надежду, — возможно, именно в августе Вы сможете восстановиться от прошлых невзгод и разочарований, и вновь вкусить любовь. Возможны мелкие проблемы и хаос, но не теряйте надежды, и все наладится.

Близнецы — Рыцарь мечей

Этот рыцарь руководствуется велениями разума, а не сердца. Потому в ближайший месяц у Вас могут несколько охладеть чувства, появиться желание побыть в одиночестве и лишний раз подколоть партнера.

Рак — перевернутая Королева кубков

В данном положении карта указывает, что в ближайшие недели Вы будете нестабильны и под влиянием гневных, депрессивных и даже мстительных настроений, — будет казаться, что Вы одиноки, даже если будут достаточно стабильные отношения.

Лев — Туз жезлов

Это одна из лучших карт для любовных раскладов, — она обещает плотские утехи и хорошие события. Если Вы одиноки, то в августе можете встретить кого-то, а если в отношениях, то они могут выйти на новый уровень.

Дева — Башня

Эта карта перемен, которые случатся вне зависимости от Вашего желания, и чем больше Вы будете им противиться, тем больнее будет их принимать. В любовном раскладе Башня может говорить о кризисе в отношениях и возможном скором разрыве.

Весы — перевернутая Тройка жезлов

В этом положении карта говорит, что у Вас не просто так трудности с противоположным полом, — Вы зациклены на себе, не слушаете советов и бываете грубы, сами того не замечая. Поработайте над собой, прежде чем пробовать строить отношения.

Скорпион — Паж мечей

В августе в отношении с кем-то у Вас могут всплыть старые обиды, из-за чего может раздуться ссора больших масштабов, чем оно того стоит.

Стрелец — Рыцарь кубков

Эта карта обещает сильное влечение или укрепление отношений, если речь идет о супружеской паре. Если Вы одинокая девушка, — то очень вероятно, что в августе Вы можете встретить молодого человека.

Козерог — перевернутая Девятка пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что близкий Вам человек Вами манипулирует, совместные планы с ним не реализуются, а в скором времени может вылезти боком какая-то старая Ваша оплошность.

Водолей — перевернутая Шестерка жезлов

Эта карта тоже предрекает проблемы в отношениях, — возможно, сыграют свое ревность или измена. Также может случиться конфликт из-за неоправданных ожиданий (например, если женщина долго ждала помолвки).

Рыбы — перевернутая Королева жезлов

В перевернутом положении эта Королева предупреждает о возможных вспышках ревности, упрямства, даже жестокости по отношению к партнеру. Постарайтесь сдерживать такие чувства, если Вам дороги отношения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кому повезет с деньгами до конца лета по картам Таро.