Укр

Любовный гороскоп Таро на август: кого ждет новая любовь, а кого - страшные ссоры

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
13
Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на август 2022 Новость обновлена 01 августа 2022, 11:31
Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на август 2022

Последний месяц лета станет порой испытаний для большинства знаков

Август 2022 года станет непростым для многих пар, однако некоторые наоборот смогут обрести любовь или наладить отношения в ближайшие недели.

Так говорит расклад по картам Таро от "Телеграфа" на этот месяц, сделанный для всех знаков Зодиака.

Вот какие карты выпали

Овен — перевернутая Двойка кубков

Эта карта еще называется "Владыка любви", и в перевернутом виде она указывает на то, что в Ваших отношениях один находится в позиции дающего, а второй, — только принимает, что вызывает споры и конфликты. Но не спешите с радикальными решениями, это может пройти само собой.

Телец — перевернутая Пятерка кубков

Если у Вас в отношениях была черная полоса, эта карта обещает надежду, — возможно, именно в августе Вы сможете восстановиться от прошлых невзгод и разочарований, и вновь вкусить любовь. Возможны мелкие проблемы и хаос, но не теряйте надежды, и все наладится.

Близнецы — Рыцарь мечей

Этот рыцарь руководствуется велениями разума, а не сердца. Потому в ближайший месяц у Вас могут несколько охладеть чувства, появиться желание побыть в одиночестве и лишний раз подколоть партнера.

Рак — перевернутая Королева кубков

В данном положении карта указывает, что в ближайшие недели Вы будете нестабильны и под влиянием гневных, депрессивных и даже мстительных настроений, — будет казаться, что Вы одиноки, даже если будут достаточно стабильные отношения.

Лев — Туз жезлов

Это одна из лучших карт для любовных раскладов, — она обещает плотские утехи и хорошие события. Если Вы одиноки, то в августе можете встретить кого-то, а если в отношениях, то они могут выйти на новый уровень.

Дева — Башня

Эта карта перемен, которые случатся вне зависимости от Вашего желания, и чем больше Вы будете им противиться, тем больнее будет их принимать. В любовном раскладе Башня может говорить о кризисе в отношениях и возможном скором разрыве.

Весы — перевернутая Тройка жезлов

В этом положении карта говорит, что у Вас не просто так трудности с противоположным полом, — Вы зациклены на себе, не слушаете советов и бываете грубы, сами того не замечая. Поработайте над собой, прежде чем пробовать строить отношения.

Скорпион — Паж мечей

В августе в отношении с кем-то у Вас могут всплыть старые обиды, из-за чего может раздуться ссора больших масштабов, чем оно того стоит.

Стрелец — Рыцарь кубков

Эта карта обещает сильное влечение или укрепление отношений, если речь идет о супружеской паре. Если Вы одинокая девушка, — то очень вероятно, что в августе Вы можете встретить молодого человека.

Козерог — перевернутая Девятка пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что близкий Вам человек Вами манипулирует, совместные планы с ним не реализуются, а в скором времени может вылезти боком какая-то старая Ваша оплошность.

Водолей — перевернутая Шестерка жезлов

Эта карта тоже предрекает проблемы в отношениях, — возможно, сыграют свое ревность или измена. Также может случиться конфликт из-за неоправданных ожиданий (например, если женщина долго ждала помолвки).

Рыбы — перевернутая Королева жезлов

В перевернутом положении эта Королева предупреждает о возможных вспышках ревности, упрямства, даже жестокости по отношению к партнеру. Постарайтесь сдерживать такие чувства, если Вам дороги отношения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кому повезет с деньгами до конца лета по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро