Как вырастить крупную и красивую морковь без химии: поможет простой копеечный способ

Эта культура неприхотлива, однако не у всех огородников получается ее вырастить.

Для того чтобы морковь хорошо росла, ей нужен определенный уход: грядки надо вовремя и правильно поливать и удобрять, а также уберегать овощи от вредителей и защищать их от гнили. Для того чтобы корнеплоды моркови росли красивыми и сочными им нужно много полезных веществ и микроэлементов.

Для роста и развития этого оранжевого овоща нужен калий, фосфор и магний, пишет belnovosti. А вот азот в больших количествах только навредит урожаю моркови. Чем же подкармливать овощ, читайте далее.

Чем подкормить морковь без химии

Для удобрения грядок нужно взять древесную золу, которая и поможет вырастить сочные и крупные корнеплоды. Более того, она также эффективна и в борьбе против вредителей.

Читайте также: Категория Lifestyle Как вырастить крупную и сладкую морковь: не пропустите 4 важных этапа Осуществить правильный уход за культурой не так уж и сложно

Для приготовления удобрения возьмите 100 г золы, разведите ее в 5 л воды и хорошо все размешайте. Дайте настояться 10-11 часов и можно приступать к поливу. Перед тем как внести удобрение — полейте грядки обычной водой, а после под корень внесите удобрение.

Добавим, что морковь можно вырастить в пакетах — это сэкономит место на огороде.