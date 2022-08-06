Зачем поливать капусту вареньем: хитрый способ, как избавиться от гусениц

Если вовремя не избавиться от гусениц, то они от капусты оставят только кочерыжку.

Вырастить хороший урожай капусты в принципе легко, однако назойливые вредители никогда не дают этого сделать, постоянно угрожая плодам. Мы уже писали, что нужно делать, чтобы избежать появления вредителей, а теперь хотим остановиться на одном из них, а именно расскажем, как избавиться от гусеницы на участке.

Одолеть прожорливое насекомое простыми средствами очень сложно, поэтому многие огородники используют тяжелое "оружие" в виде различной химии. Однако защитить капусту от гусениц можно способом намного проще, да и дешевле, пишет belnovosti.

Как уберечь капусту от гусениц

Чтобы избавиться от гусениц на капусте, можно воспользоваться одним хитрым способом — призвать на помощь ос. Сделать это также очень просто — нужно приготовить сладкую подкормку, на которую они будут слетаться.

Для этого нужно взять сахарный сироп или сладкий морс из варенья и распылить его над капустой. Также можно просто смазать листья капусты любым вареньем. Сладость приманит ос, которые вмиг решат проблему с гусеницами. А все потому, что ждя ос гусеницы — это вкусный деликатес, которым они не против полакомиться.

Ранее "Телеграф" писал, какие ошибки допускает дачник, если листья капусты желтеют.