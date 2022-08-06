Зачем вырезать дырку в губке: полезный лайфхак, о котором не знает даже ваша мама

У этого действия есть разумное объяснение

На какие только хитрости не идут хозяйки, чтобы облегчить себе быт. Они могут сделать моющее средство своими руками, которое будет стоить копейки, легко избавиться от запаха старости с помощью подручных средств, а также продлить срок службы кухонной губки, проделав в ней всего одну дырку.

Оказывается, в этом действии есть разумное объяснение. Когда после мытья посуды мы кладем влажную губку на подставку возле раковины, она не высыхает, а во влажной среде быстро размножаются бактерии. Мыть такой губкой посуду всё равно, что размазывать бактерии по тарелкам.

Зачем вырезать дырку в губке

Если вырезать в губке отверстие и надеть ее на кран, то поролон высохнет полностью. Губка постоянно будет чистой и сухой, а поэтому и прослужит дольше.

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Ранее "Телеграф" объяснял, почему губки для мытья посуды разного цвета. Как оказалось, каждый цвет губки имеет свое предназначение.