Предотвратит неприятный запах и налет: добавьте в унитаз 1 ингредиент, который найдется на любой кухне

Унитаз будет чистым без особых усилий

Все хотят, чтобы в их ванной комнате всегда был чистый унитаз и приятный аромат. Логично, что многие хозяйки задаются вопросом, как предотвратить загрязнения и налеты в унитазе, который является источником неприятного запаха в ванной комнате.

Если вы собрались покинуть квартиру на длительный период времени, избежать проблем, описанных выше, поможет обычное растительное масло.

Как предотвратить неприятный запах и налет в унитазе

Растительное масло создает пленку, которая препятствует появлению неприятного запаха. Для этого просто добавьте несколько ложек продукта и нажмите на смыв.

Также растительное масло можно использовать против появления характерного налета: просто наносим его на поверхность унитаза. Это растворит уже имеющийся налет, а также защитит от появления нового.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как шипучий аспирин помогает справиться с известняковым налетом в унитазе.