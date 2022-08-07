Яблоки гниют прямо на дереве: причины, и что с этим делать

Одной из причин является нехватка питательных веществ или массового нашествия вредителей.

Каждое растение на вашем участке требует ухода, своевременного полива, а также защиты от вредителей и от болезней, будь то куст, овощная культура или дерево. Ранее мы писали о пользе азотных подкормок для этих яблонь, а теперь хотим рассказать, почему иногда случается, что яблоки гниют прямо на дереве.

Как сообщает издание belnovosti, если на яблоне начинают появляться плоды с признаками гнили, то это очень плохой знак. Если вовремя не предпринять соответствующие меры, то можно лишится не только урожая, то и плодовое дерево.

Почему яблоки гниют прямо на дереве

Как правило, гнилые плоды указывают на то, что культура заражена грибковым заболеванием, а именно с плодовой гнилью. Бороться с ней достаточно сложно, но возможно, если вовремя уделить должное внимание профилактике деревьев от болезней.

Как спасти яблоню от плодовой гнили?

Существуют уже готовые препараты, которые можно смело применять даже во время плодоношения. Однако заканчивать такую обработку важно за 3 недели до планируемой даты сбора урожая. И выбирать стоит лишь биологические препараты. Ну и конечно же нужно срезать зараженные участки.

Хорошей мерой профилактики являются важные гигиенические процедуры — обрезка и побелка, которые также не стоит пропускать и вовремя совершать. Это простые процедуры существенно снизят вероятность появления заболевания. Также желательно каждую весну и лето проводить профилактические опрыскивания.

Ранее "Телеграф" писал, какие растения вредят урожаю яблок и груш.