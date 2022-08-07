Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: одних ждут новые вершины, а других - дурные вести

Некоторым стоит отложить важные дела на этой неделе

Некоторые на вторую неделю августа смогут добиться успехов в делах, других же ожидает самокопание и импульсивные покупки и период затишья в достижениях.

Об этом можно судить по раскладу Таро, "Телеграф" сделал на неделю с 8 по 14 августа для всех знаков Зодиака.

Вот какие карты выпали на этой неделе

И расшифровываем их для каждого знака:

Овен — Сила

Название карты говорит само за себя, Вы будете "в ресурсе" для свершений, и все начатые дела окажутся Вам по плечу, а препятствия будут преодолимы. Не бойтесь трудностей и добивайтесь желаемого.

Телец — перевернутый Рыцарь пентаклей

В ближайшую неделю Вас могут ждать импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Однако они могут накрыть либо Вас самих, либо кого-то в Вашем окружении.

Близнецы — перевернутый Иерофант

Не бойтесь прибегать к новому и эксцентричному, — можете сменить образ, попробовать что-то эдакое в постели с любимым или же решиться на экспериментальный подход решения любой другой насущной проблемы, это обязательно пойдет Вам на пользу.

Рак — Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. На этой неделе положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

Лев — Двойка жезлов

Это — Владыка доминиона, который имеет на вооружении прошлые достижения, и вместе с ними задумывает новое предприятие, которое имеет все шансы на успех. Но избегайте слишком скоропалительных решений, это может выйти вам боком.

Дева — перевернутая Верховная жрица

В этом положении карта может указывать на то, что Вы игнорируете свое подсознание, что может вылезти Вам боком. На этой неделе Вам стоит поменьше хвататься за материальное, поумерить эгоизм и жадность. Еще один смысл карты — у Вас могут быть тайные враги.

Весы — перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта выступает предостережением, — в ближайшие дни Вас могут настигнуть неприятные новости, однако если Вы будете решительны, то справиться с ними будет проще.

Скорпион — перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что в течение недели у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Стрелец — Дьявол

Это карта страхов и ошибок, которые совершаются под их влиянием. Взгляните на свою жизнь и задумайтесь, все ли Вы делаете правильно? Возможно, у Вас есть нездоровые привязанности, склонность "пускать пыль в глаза" и чрезмерная тяга к материальному?

Козерог — Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что на этой неделе у Вас будет благоприятный день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Водолей — Луна

Это карта обмана. Возможно, в ближайшие дни Вы будете нечестны с кем-то или с самим собой, попадете в плен разочарования и растерянности. Постарайтесь не подвергать себя иллюзиям и сохранять ясность ума.

Рыбы — Восьмерка мечей

На этой неделе Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад по картам Таро, у каких знаков Зодиака будут проблемы в отношениях до конца лета.