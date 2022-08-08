Какую важную подкормку внести до сбора урожая чеснока, чтобы плоды вышли размером с кулак
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Это полноценное удобрение со всеми необходимыми микроэлементами
Без подкормок чеснока не обойтись, если вы не хотите вырастить больной и мелкий урожай.
Чтобы плоды культуры выросли крупными с кулак, необходимо провести последнюю, важную подкормку за 3-4 недели до сбора урожая, пишет cpykami. Однако прежде чем подкормить чеснок, за пару дней выломайте стрелки, оставив 1-2, чтобы проследить, когда можно собирать урожай. В этом случае оболочка на стрелке лопнет.
Как и чем подкормить чеснок
На ведро воды (10 л) берем 1 стакан просеянной древесной золы, гумат калия и 1 ст. л. "Маг-бор". Эта подкормка будет питать головки растения до самого сбора урожая.
Ранее "Телеграф" объяснял, что делать, если чеснок желтеет. Простые подкормки насытят чеснок питательными веществами.