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Какую важную подкормку внести до сбора урожая чеснока, чтобы плоды вышли размером с кулак

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Чем подкормить чеснок, чтобы выросли крупные плоды
Чем подкормить чеснок, чтобы выросли крупные плоды

Это полноценное удобрение со всеми необходимыми микроэлементами

Без подкормок чеснока не обойтись, если вы не хотите вырастить больной и мелкий урожай.

Чтобы плоды культуры выросли крупными с кулак, необходимо провести последнюю, важную подкормку за 3-4 недели до сбора урожая, пишет cpykami. Однако прежде чем подкормить чеснок, за пару дней выломайте стрелки, оставив 1-2, чтобы проследить, когда можно собирать урожай. В этом случае оболочка на стрелке лопнет.

Как и чем подкормить чеснок

На ведро воды (10 л) берем 1 стакан просеянной древесной золы, гумат калия и 1 ст. л. "Маг-бор". Эта подкормка будет питать головки растения до самого сбора урожая.

Ранее "Телеграф" объяснял, что делать, если чеснок желтеет. Простые подкормки насытят чеснок питательными веществами.

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#Чеснок #Огород #Удобрение