Какую важную подкормку внести до сбора урожая чеснока, чтобы плоды вышли размером с кулак

Это полноценное удобрение со всеми необходимыми микроэлементами

Без подкормок чеснока не обойтись, если вы не хотите вырастить больной и мелкий урожай.

Чтобы плоды культуры выросли крупными с кулак, необходимо провести последнюю, важную подкормку за 3-4 недели до сбора урожая, пишет cpykami. Однако прежде чем подкормить чеснок, за пару дней выломайте стрелки, оставив 1-2, чтобы проследить, когда можно собирать урожай. В этом случае оболочка на стрелке лопнет.

Как и чем подкормить чеснок

На ведро воды (10 л) берем 1 стакан просеянной древесной золы, гумат калия и 1 ст. л. "Маг-бор". Эта подкормка будет питать головки растения до самого сбора урожая.

Ранее "Телеграф" объяснял, что делать, если чеснок желтеет. Простые подкормки насытят чеснок питательными веществами.