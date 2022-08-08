Как вернуть деревянной мебели былой вид: лайфхак, для которого нужен один необычный продукт

Для чистки деревянной мебели нужны предметы домашнего обихода, которые доступны каждому

Деревянная мебель – качественный и долговечный элемент интерьера как в доме, так и во дворе или саду. Но важно помнить, что дерево нуждается в определенном уходе. И чтобы деревянные изделия прослужили как можно дольше, нужно уметь правильно за ними ухаживать. Древесина требует тщательного подхода к удалению грязи из трещин и щелей.

Один из популярных материалов для различной мебели – дуб. Как правильно чистить мебель из дуба, пишет издание Express. Вы удивитесь, но для очистки изделий вам нужен один популярный продукт – майонез. Особенно эффективен лайфхак с майонезом для очистки садовой мебели из дуба.

Дуб — один из самых дорогих стилей уличной мебели, поэтому очень важно обращаться с ним бережно. Влажная ткань, чтобы вытереть первоначальную грязь — это первый шаг. Затем вы должны дать поверхности высохнуть, прежде чем покрыть ее воском или маслом.

Если же вы заметили на мебели пятна, то пригодится необычный ингредиент. Как бы странно это ни звучало, но всего одна ложка натурально маслянистого майонеза может помочь избавиться от пятен и даже удалить легкие потертости. Просто втирайте его в древесину чистой тканью после того, как промыли и высушили поверхность.

Чтобы избавиться от темных пятен, скрывающихся на светлой древесине дуба, лучше всего отшлифовать пораженный участок и покрыть маслом: так вы "вернете его к жизни".

Напомним, опытные домовладельцы используют простое подручное средство, которое мгновенно справляется с налетом от чая или кофе на мебели. Эффективный продукт можно найти в каждом доме.

Также "Телеграф" рассказывал, как сделать домашний раствор, который удалит пыль с любых поверхностей в доме и предотвратит ее появление.