Никогда не сажайте эти овощи рядом: пропадет урожай обеих культур

Чтобы получить большой урожай овощей, растениям нужно подобрать хорошего соседа

Если у вас маленький дачный участок, а посадить хочется много разнообразных растений, некоторым из них придется потесниться. Ведь не многие знают, что многие культуры просто не уживаются друг с другом. Это касается помидоров и огурцов.

Дело в том, что у вышеназванных овощей абсолютно разные требования к условиям выращивания. Об этом пишет belnovosti. Если посадит рядом томаты и огурцы, то в лучшем случае вы потеряете урожай одного из овощей, а в худшем — столкнется с неурожайностью обеих культур.

Причины нежелательного "соседства" помидоров и огурцов

Разные требования к освещенности участка

Помидоры любят яркое солнце, а солнечные лучи для огурцов представляют опасность. Поэтому, тогда как томатам необходимо подбирать хорошо освещенный участок, огурцам — место в полутени.

Разные требования к влажности почвы

Помидоры хорошо справляются с недостатком влаги, в то время как огурцы не будут прекрасно расти при дефиците воды. Обилие воды делает томаты безвкусными, а огурцы — ароматными и хрустящими.

Ранее "Телеграф" писал, чем подкармливать помидоры, чтобы они не растрескивались. Сосед будет завидовать, глядя на ваш урожай.