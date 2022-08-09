Никогда не сажайте эти овощи рядом: пропадет урожай обеих культур
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 172
Чтобы получить большой урожай овощей, растениям нужно подобрать хорошего соседа
Если у вас маленький дачный участок, а посадить хочется много разнообразных растений, некоторым из них придется потесниться. Ведь не многие знают, что многие культуры просто не уживаются друг с другом. Это касается помидоров и огурцов.
Дело в том, что у вышеназванных овощей абсолютно разные требования к условиям выращивания. Об этом пишет belnovosti. Если посадит рядом томаты и огурцы, то в лучшем случае вы потеряете урожай одного из овощей, а в худшем — столкнется с неурожайностью обеих культур.
Причины нежелательного "соседства" помидоров и огурцов
- Разные требования к освещенности участка
Помидоры любят яркое солнце, а солнечные лучи для огурцов представляют опасность. Поэтому, тогда как томатам необходимо подбирать хорошо освещенный участок, огурцам — место в полутени.
- Разные требования к влажности почвы
Помидоры хорошо справляются с недостатком влаги, в то время как огурцы не будут прекрасно расти при дефиците воды. Обилие воды делает томаты безвкусными, а огурцы — ароматными и хрустящими.
Ранее "Телеграф" писал, чем подкармливать помидоры, чтобы они не растрескивались. Сосед будет завидовать, глядя на ваш урожай.