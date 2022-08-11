Почему нельзя носить кольцо другого человека: приметы, которые притягивают несчастья

Кольцо — это магический атрибут, который наделен своей энергией и силой

Большинство примет о кольцах пришли к нам издавна — наши предки наблюдали за различными событиями и составляли закономерность ситуаций. Это вид украшений считается почти что магическим атрибутом, который способен принести человеку как счастье, так и беду.

Когда речь касается подаренного кольца, то здесь не нужно смотреть на материал, пишет rsute. Лучше сконцентрироваться на том, чье именно это кольцо и что оно притягивает к другому человеку:

Мамы либо крестной — такое кольцо не представляет никакой опасности.

— такое кольцо не представляет никакой опасности. Бабушки — считается талисманом, который поможет ускорить процесс пополнения в семействе.

— считается талисманом, который поможет ускорить процесс пополнения в семействе. Свекрови — нельзя носить, поскольку в семье могут появиться разногласия и ссоры.

— нельзя носить, поскольку в семье могут появиться разногласия и ссоры. Кольцо родственников мужа может изменить взгляды того, кто будет его носить.

может изменить взгляды того, кто будет его носить. Сестры — поможет продвижению на работе.

— поможет продвижению на работе. Двоюродной сестры — притягивает болезни и проблемы.

— притягивает болезни и проблемы. Незнакомого человека — притягивает горе и печаль другого человека.

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