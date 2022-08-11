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Почему нельзя носить кольцо другого человека: приметы, которые притягивают несчастья

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Народные приметы, связанные с кольцом Новость обновлена 11 августа 2022, 12:21
Народные приметы, связанные с кольцом

Кольцо — это магический атрибут, который наделен своей энергией и силой

Большинство примет о кольцах пришли к нам издавна — наши предки наблюдали за различными событиями и составляли закономерность ситуаций. Это вид украшений считается почти что магическим атрибутом, который способен принести человеку как счастье, так и беду.

Когда речь касается подаренного кольца, то здесь не нужно смотреть на материал, пишет rsute. Лучше сконцентрироваться на том, чье именно это кольцо и что оно притягивает к другому человеку:

  • Мамы либо крестной — такое кольцо не представляет никакой опасности.
  • Бабушки — считается талисманом, который поможет ускорить процесс пополнения в семействе.
  • Свекрови — нельзя носить, поскольку в семье могут появиться разногласия и ссоры.
  • Кольцо родственников мужа может изменить взгляды того, кто будет его носить.
  • Сестры — поможет продвижению на работе.
  • Двоюродной сестры — притягивает болезни и проблемы.
  • Незнакомого человека — притягивает горе и печаль другого человека.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему по народным приметам нельзя дарить наручные часы, и как дарить аксессуар, чтобы не навлечь беды. Этот способ аннулирует все негативные последствия.

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