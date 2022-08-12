Помидоры будут храниться до глубокой осени: как ускорить дозревание томатов, сорванных с куста

Многие молодые огородники допускаются ошибок, которые ведут к гибели овощей

Чтобы получить добротный урожай помидоров, томаты необходимо правильно подкармливать, своевременно поливать и защищать от вредителей. Но уже после сбора плодов многие делают ошибку, раскладывая овощи на подоконнике, ближе к солнечному свету.

Как пишет belnovosti, в этом случае томаты пролежат неделями и скорее сгниют или будут съедены мухами, нежели на их боках появится долгожданный румянец.

Куда спрятать помидоры

Опытные огородники прячут овощи в ящик и накрывают их чем-нибудь темным. Так томаты пролежат до глубокой осени, постепенно созревая. Главное, чтобы им хватало тепла.

Как ускорить дозревание помидоров

В этом случае следует положить в общую массу один спелый томат, приобретенный в магазине или на рынке. Также подойдет красное яблоко или спелый банан. Все эти овощи и фрукты выделяют газ этилен, который способствует созреванию помидоров в искусственных условиях.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно поливать помидоры, чтобы был большой урожай.