Помидоры будут храниться до глубокой осени: как ускорить дозревание томатов, сорванных с куста
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Многие молодые огородники допускаются ошибок, которые ведут к гибели овощей
Чтобы получить добротный урожай помидоров, томаты необходимо правильно подкармливать, своевременно поливать и защищать от вредителей. Но уже после сбора плодов многие делают ошибку, раскладывая овощи на подоконнике, ближе к солнечному свету.
Как пишет belnovosti, в этом случае томаты пролежат неделями и скорее сгниют или будут съедены мухами, нежели на их боках появится долгожданный румянец.
Куда спрятать помидоры
Опытные огородники прячут овощи в ящик и накрывают их чем-нибудь темным. Так томаты пролежат до глубокой осени, постепенно созревая. Главное, чтобы им хватало тепла.
Как ускорить дозревание помидоров
В этом случае следует положить в общую массу один спелый томат, приобретенный в магазине или на рынке. Также подойдет красное яблоко или спелый банан. Все эти овощи и фрукты выделяют газ этилен, который способствует созреванию помидоров в искусственных условиях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно поливать помидоры, чтобы был большой урожай.