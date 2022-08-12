Без них не обойтись: какие крупы надо обязательно заготовить на зиму

Готовить на зиму нужно не только консервацию.

"Лето — это время консервации" — это знают все, поэтому как только на огородах созревает первый урожай, на кухнях по всей Украине все кипит и варится, ведь домохозяйки готовят закатки на зиму. Это и маринованные огурцы, и помидоры и кабачки, и различные салаты, баклажаны, ну и конечно же вкуснейшее варенье из разных фруктов и ягод. Однако важно не забывать и о других продуктах питания.

Диетолог Татьяна Лакуста на своей странице в Инстаграм отметила, что зимой питание должно быть хорошо продуманным, чтобы в холода организма получал все нужные ему полезные элементы и витамины. Поэтому помимо консервации, нужно подумать и о продуктах, которые долговременные в хранении. К примеру — крупы.

"Питание должно планироваться не наугад, а по городу в продуктах БЖУ (белки, жири и углеводы)" — добавила диетолог, и крупы как раз отвечают за углеводы.

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Какие крупы нужно заготовить на зиму

Макароны цельнозерновые⠀

Гречка(киноа)

Мука белая и цельного зерна

Пшено желтое

Пшеничная, ржаная крупа

Овес плющенный, цельный

Кукуруза консервированная

Сахар

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