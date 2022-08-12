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Без них не обойтись: какие крупы надо обязательно заготовить на зиму

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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На зиму не стоит заготавливать рис Новость обновлена 12 августа 2022, 15:56
На зиму не стоит заготавливать рис

Готовить на зиму нужно не только консервацию.

"Лето — это время консервации" — это знают все, поэтому как только на огородах созревает первый урожай, на кухнях по всей Украине все кипит и варится, ведь домохозяйки готовят закатки на зиму. Это и маринованные огурцы, и помидоры и кабачки, и различные салаты, баклажаны, ну и конечно же вкуснейшее варенье из разных фруктов и ягод. Однако важно не забывать и о других продуктах питания.

Диетолог Татьяна Лакуста на своей странице в Инстаграм отметила, что зимой питание должно быть хорошо продуманным, чтобы в холода организма получал все нужные ему полезные элементы и витамины. Поэтому помимо консервации, нужно подумать и о продуктах, которые долговременные в хранении. К примеру — крупы.

"Питание должно планироваться не наугад, а по городу в продуктах БЖУ (белки, жири и углеводы)" — добавила диетолог, и крупы как раз отвечают за углеводы.

Какие крупы нужно заготовить на зиму

  • Макароны цельнозерновые⠀
  • Гречка(киноа)
  • Мука белая и цельного зерна
  • Пшено желтое
  • Пшеничная, ржаная крупа
  • Овес плющенный, цельный
  • Кукуруза консервированная
  • Сахар

Ранее "Телеграф" делился лайфхаком, который поможет замариновать помидоры на скорую руку. Это может быть закуской или же гарниром к основному блюду.⠀

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