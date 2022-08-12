Без них не обойтись: какие крупы надо обязательно заготовить на зиму
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 911
Готовить на зиму нужно не только консервацию.
"Лето — это время консервации" — это знают все, поэтому как только на огородах созревает первый урожай, на кухнях по всей Украине все кипит и варится, ведь домохозяйки готовят закатки на зиму. Это и маринованные огурцы, и помидоры и кабачки, и различные салаты, баклажаны, ну и конечно же вкуснейшее варенье из разных фруктов и ягод. Однако важно не забывать и о других продуктах питания.
Диетолог Татьяна Лакуста на своей странице в Инстаграм отметила, что зимой питание должно быть хорошо продуманным, чтобы в холода организма получал все нужные ему полезные элементы и витамины. Поэтому помимо консервации, нужно подумать и о продуктах, которые долговременные в хранении. К примеру — крупы.
"Питание должно планироваться не наугад, а по городу в продуктах БЖУ (белки, жири и углеводы)" — добавила диетолог, и крупы как раз отвечают за углеводы.
Какие крупы нужно заготовить на зиму
- Макароны цельнозерновые⠀
- Гречка(киноа)
- Мука белая и цельного зерна
- Пшено желтое
- Пшеничная, ржаная крупа
- Овес плющенный, цельный
- Кукуруза консервированная
- Сахар
Ранее "Телеграф" делился лайфхаком, который поможет замариновать помидоры на скорую руку. Это может быть закуской или же гарниром к основному блюду.⠀
Важно:
любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.