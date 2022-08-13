Медовый Спас или Маковея: что строго запрещено делать в праздник 14 августа

Маковей является первым из трех летних Спасов

Маковей, или Медовый Спас, все православные христиане празднуют 14 августа. Это один из трех похожих праздников, посвященный сбору урожая. Также отмечают Яблочный и Ореховый Спасы, но Медовый идет первым.

В церковном календаре этот праздник называется "Происхождение честных древ животворящего Креста Господня". Предание гласит, что когда-то часть креста, на котором был распят Иисус, спасла жителей Константинополя от большой эпидемии. Крест погрузили в водоем, после чего эпидемия исчезла. Отсюда и происходит название "Спас", то есть "Спаситель" Иисус Христос.

В праздник 14 августа принято идти в церковь и освящать мед, выпечку с маком и медом, например, булочки с маком или постный медовик с изюмом и орехами.

Что нельзя делать на Маковея 2022

Тяжело работать в огороде, на приусадебном участке и дома: копать, строить, шить, стирать, убирать.

Купаться в открытых водоемах, а также купать скот, чтобы не напали болезни.

Шуметь, ссориться, ругаться, злословить, желать кому-то зла, чтобы не навлечь на себя негатив и несчастье.

Именно с этого дня начинается Успенский пост, у которого есть свои ограничения и особенности.

Кроме того, запрещается на Маковея освящать в храмах некоторые продукты питания и вещи. Ранее "Телеграф" рассказывал, что не стоит класть в корзину на освящение.