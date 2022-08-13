Что заморозить на зиму: варианты заготовок, которые могут понадобиться в любой момент

Диетолог Татьяна Лакуста рассказала, какие продукты заготовить на зиму и как правильно это сделать

Замораживанием ягод, овощей и фруктов на зиму в домашних условиях занимаются все больше огородников. Это быстрый способ заготовки, сохраняющий максимальное количество полезных веществ. Конечно, магазинные полки переполнены разными вариантами мороженых продуктов, но что может быть лучше и вкуснее выращенной на собственном огороде свеклы, вишни, капусты или кабачков.

Украинский диетолог Татьяна Лакуста рассказала, какие овощи, фрукты, ягоды, смеси можно заготовить на зиму. Познавательный пост был опубликован на странице эксперта в Инстаграме.

Ягодная смесь для чая:

малина

черника

смородина

мята

Кабачки для рагу, супов:

Кабачок нарежьте кубиком и добавьте укроп

Овощная смесь для борща:

лук

морковь

томаты

свекла

Томатное пюре для тушения, борща:

Томат проварите, перебейте блендером, разлейте по формам

Абрикосовое пюре:

Абрикос почистите от косточек, проварите. Сахар добавьте по вкусу. Перебейте блендером и заморозьте

Замороженная зелень в оливковом масле:

Любую зелень нарежьте, смешайте с растительным маслом, заморозьте в формах для льда

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