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Что заморозить на зиму: варианты заготовок, которые могут понадобиться в любой момент

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Что заморозить на зиму
Что заморозить на зиму

Диетолог Татьяна Лакуста рассказала, какие продукты заготовить на зиму и как правильно это сделать

Замораживанием ягод, овощей и фруктов на зиму в домашних условиях занимаются все больше огородников. Это быстрый способ заготовки, сохраняющий максимальное количество полезных веществ. Конечно, магазинные полки переполнены разными вариантами мороженых продуктов, но что может быть лучше и вкуснее выращенной на собственном огороде свеклы, вишни, капусты или кабачков.

Украинский диетолог Татьяна Лакуста рассказала, какие овощи, фрукты, ягоды, смеси можно заготовить на зиму. Познавательный пост был опубликован на странице эксперта в Инстаграме.

Ягодная смесь для чая:

  • малина
  • черника
  • смородина
  • мята
Ягодная смесь для чая

Кабачки для рагу, супов:

  • Кабачок нарежьте кубиком и добавьте укроп
Кабачки для рагу, супов

Овощная смесь для борща:

  • лук
  • морковь
  • томаты
  • свекла
Овощная смесь для борща

Томатное пюре для тушения, борща:

  • Томат проварите, перебейте блендером, разлейте по формам
Томатное пюре для тушения, борща

Абрикосовое пюре:

  • Абрикос почистите от косточек, проварите. Сахар добавьте по вкусу. Перебейте блендером и заморозьте
Абрикосовое пюре

Замороженная зелень в оливковом масле:

  • Любую зелень нарежьте, смешайте с растительным маслом, заморозьте в формах для льда
Замороженная зелень в оливковом масле

Ранее Татьяна Лакуста рассказала, какие крупы следует обязательно заготовить на зиму.

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