Запреты во время Успенского поста-2022: что нельзя делать в праздник
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Строгостью пост не уступает Великому посту
В воскресенье, 14 августа, у христиан восточного обряда начинается Успенский пост. Вместе с тем в этот день отмечается Медовый Спас, или Маковей.
Согласно церковному календарю на август, начинается Успенский пост 14 августа, а заканчивается 27 августа, в канун Успения Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, 28 августа апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии, матери Иисуса Христа.
Целью воздержания во время поста является подготовка души и тела христиан ко встрече великого праздника.
Что нельзя есть в Успенский пост-2022
По строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту. На протяжении двух недель запрещается употреблять в пищу мясные и молочные продукты, яйца. Рыбу разрешено есть только в праздник Преображения Господня, который отмечается в пятницу, 19 августа.
Также под запретом алкоголь, однако в определенные дни разрешается немного вина.
Что нельзя делать в Успенский пост-2022
- Ссориться и создавать конфликты.
- Устраивать гуляния и посещать шумные вечеринки. Это время надо провести в покое и тишине.
- Лениться тратить время зря.
- Нельзя в этот период венчаться. Лучше перенести свадьбу на другую дату.
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