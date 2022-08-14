Запреты во время Успенского поста-2022: что нельзя делать в праздник

Строгостью пост не уступает Великому посту

В воскресенье, 14 августа, у христиан восточного обряда начинается Успенский пост. Вместе с тем в этот день отмечается Медовый Спас, или Маковей.

Согласно церковному календарю на август, начинается Успенский пост 14 августа, а заканчивается 27 августа, в канун Успения Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, 28 августа апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии, матери Иисуса Христа.

Целью воздержания во время поста является подготовка души и тела христиан ко встрече великого праздника.

Что нельзя есть в Успенский пост-2022

По строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту. На протяжении двух недель запрещается употреблять в пищу мясные и молочные продукты, яйца. Рыбу разрешено есть только в праздник Преображения Господня, который отмечается в пятницу, 19 августа.

Также под запретом алкоголь, однако в определенные дни разрешается немного вина.

Что нельзя делать в Успенский пост-2022

Ссориться и создавать конфликты.

Устраивать гуляния и посещать шумные вечеринки. Это время надо провести в покое и тишине.

Лениться тратить время зря.

Нельзя в этот период венчаться. Лучше перенести свадьбу на другую дату.

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