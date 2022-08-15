Чем подкормить домашние и садовые цветы, если они перестали расти: этот компонент найдется на каждой кухне

Очень эффективная подкормка на основе обычного столового уксуса

Замедление роста или гибель комнатных цветов может опечалить любого садовода. Подобные проблемы часто бывают и с садовыми растениями, которые перестают радовать глаз. Чтобы "оживить" цветы, необходимо их удобрять правильными подкормками.

Если вы столкнулись с тем, что домашние или садовые цветы начали плохо цвести, это означает, что растения не могут усвоить полезные микро- и макроэлементы, находящиеся в почве, пишет Ukr.Media. Решить проблему может обычный столовый уксус.

Как подкармливать цветы столовым уксусом

Вливаем 200 мл (1 стакан) 9% уксуса в 10 л воды. Проливаем под корень каждый цветок. Для дополнительной эффективности растолчите скорлупу от 5 яиц, залейте 200 мл уксуса, оставьте в сутки. Пару раз в день взбалтывайте. На следующий день процедите раствор в 10 л воды и пролейте цветы.

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