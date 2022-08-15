Когда отмечают Преображение Господне в 2022 году: дата и традиции праздника, запреты

Преображение Господне или Яблочный Спас – это два названия одного и того же праздника

Согласно церковному календарю на август 2022 года, христиане восточного обряда в эту пятницу отмечают один из двенадцати праздников — Преображение Господне, которое еще в народе называют — Яблочный Спас.

"Телеграф" рассказывает, какого числа отмечается Преображение Господне, об истории, главных традициях праздника, а также, что строго запрещено делать в этот день.

Преображение Господне-2022: дата праздника

Ежегодно Преображение Господне (по церковному календарю) или Яблочный Спас (по народному) отмечается 19 августа. Данное торжество относится к двенадцати важнейших событий в жизни Христа и Богородицы.

Преображение Господне-2022: история и главные традиции праздника

Преображение Господне — большой праздник для всех православных верующих, приуроченный к событиям, когда Иисус Христос предстал перед христианами в божественном свете, зная обо всем, что случится с ним в будущем. Он был готов пойти на жертву. Произошло это в феврале или марте, перед Пасхой, однако Церковь решила установить праздник летом, чтобы заменить им языческий. Известно, что в конце августа славяне отмечали праздник урожая, который превратился в Яблочный Спас.

Яблочный Спас является вторым из всех летних Спасов. В этот период все еще продолжается Успенский пост, поэтому к праздничному столу не принято подавать блюда из мяса, молочные продукты, яйца. Также запрещена к употреблению рыба и алкоголь, но именно в честь праздника Церковь в этот день разрешает угоститься этими продуктами, вином.

19 августа во всех церквях звенят колокола, а священники совершают службы. Верующие идут в храмы освящать блюда, которые потом будут поданы к праздничному столу. В корзину для освящения кладут яблоки — после освящения ими угощают своих родственников и знакомых, а еще из яблок пекут вкусные пироги.

Преображение Господне-2022: что нельзя делать 19 августа

В праздник запрещено сплетничать, ссориться, завидовать, обижаться, расстраиваться по пустякам и находиться в унынии. Также следует отказаться от тяжелой физической работы. Женщинам 19 августа ни в коем случае нельзя заниматься рукоделием и домашними делами.

Напомним, что с 14 по 27 августа длится Успенский пост, который своей строгостью не отличается от Великого поста. В этот период трудно соблюдать гастрономические правила, но даже в эти дни домашнее меню можно и нужно делать разнообразным, ведь постные блюда могут быть вкусными и сытными. Ранее "Телеграф" публиковал рецепт постных рогаликов с вареньем, а также рецепт постного медовика без яиц.