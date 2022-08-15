Как ухаживать за орхидеей летом: секреты ухода для пышного цветения

Нежная и яркая орхидея не редкость в домашнем цветоводстве

Орхидеи являются очень капризными растениями, требующими особого ухода. Их так же важно правильно поливать и подкармливать орхидеи, чтобы цветки растения не вяли и не скидывали бутоны.

Каждый цветовод мечтает о том, чтобы этот нежный и яркий цветок давал несколько побегов, на которых появятся красивые цветы. При правильном уходе за орхидеей этого можно добиться в короткие сроки, пишет cpykami.

Советы для обильного цветения орхидеи летом

Важным условием для активного роста и развития растения является поддержание оптимальной влажности, особенно летом в жару. Чтобы цветок не потерял влагу, стоит поставить горшок с орхидеей в пустой горшок большего размера. Необходимо, чтобы второй горшок был достаточно большим, в противном случае растение может погибнуть.

Обеспечить рост новых побегов поможет регулярное опрыскивание спящих почек, из которых, благодаря повышенной влажности, в скором времени появятся новые побеги.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему орхидею называют энергетическим вампиром. Биоэнергетики считают, что орхидея может как высасывать энергию, так и защищать дом от негатива.