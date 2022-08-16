Яблочный Спас 2022: когда отмечается в Украине, главные особенности праздника

Также в этот день отмечается Преображение Господне

В эту пятницу, 19 августа, отмечается Второй Великий Спас, который называется Яблочный Спас по народному календарю, или Преображение Господне по церковному.

"Телеграф" рассказывает о главных традициях народного праздника, а также, что строго запрещено делать 19 августа.

Яблочный Спас в 2022-м: традиции в этот день

Второй летний Спас считается одним из главных в церковном календаре — третьим праздником после Рождества и Пасхи. Праздник символизирует окончание лета и наступление осени. В народе даже существует поговорка – "Яблочный Спас – ушло лето от нас".

В этот день в храмах проводятся торжественные богослужения во время которых освящаются корзинки прихожан. Главные традиции 19 августа связаны с освящением в храмах яблок, которыми после службы угощают близких, пекут из них пироги и загадывают желания. Из-за Успенского поста, который длится с 14 по 27 августа, в праздник запрещено нести в храм и освящать алкоголь и мясные изделия. Однако на Второй Спас можно немного отступить от поста — в этот день разрешается употреблять рыбу и немного вина.

Яблочный Спас в 2022-м: главные запреты 19 августа

Прибираться в доме, заниматься тяжелым трудом.

Шить, вязать, особенно женщинам.

Ссориться, конфликтовать, выяснять отношения и оскорблять других.

Избегать людей, просящих о помощи.

Убивать насекомых – даже вредителей.

Напомним, что сейчас длится Успенский пост, который своей строгостью не отличается от Великого поста. В этот период трудно соблюдать гастрономические правила, но даже в эти дни домашнее меню можно и нужно делать разнообразным, ведь постные блюда могут быть вкусными и сытными. Ранее "Телеграф" публиковал рецепт постных рогаликов с вареньем, а также рецепт постного медовика без яиц.