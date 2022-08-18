Преображение Господне 2022: что категорически запрещено делать в праздник

В этот день принято нести в церковь яблоки, виноград и другие сезонные плоды.

В пятницу, 19 августа, согласно церковному календарю на август 2022 года, отмечается один из двенадцати важных праздников — Преображение Господне, которое еще в народе называют — Яблочный Спас. Согласно преданию, именно в этот день Христос сошел на гору Фавор, преобразившись перед учениками Петром, Иаковом и Иоанном.

На Яблочный Спас не принято было сидеть дома, считалось, что это обижает матушку-землю, дарительницу урожая. Однако это не повод устраивать шумные вечеринки. Также из-за Успенского поста, который длится с 14 по 27 августа, в праздник запрещено нести в храм и освящать алкоголь и мясные изделия.

"Телеграф" рассказывает, что строго запрещено делать в этот праздник.

Что категорически нельзя делать на Преображение Господне

Нельзя есть яблоки, не освятив их предварительно в церкви.

Ни в коем случае нельзя прогонять насекомых.

Нельзя ссориться и выяснять отношения.

Не рекомендуется трудиться, убираться и заниматься рукоделием.

Не рекомендуется встречать этот день в грязи.

Нельзя есть мясо.

Нельзя делать ремонт.

Напомним, что сейчас длится Успенский пост, который своей строгостью не отличается от Великого поста. В этот период трудно соблюдать гастрономические правила, но даже в эти дни домашнее меню можно и нужно делать разнообразным, ведь постные блюда могут быть вкусными и сытными. Ранее "Телеграф" публиковал рецепт постных рогаликов с вареньем, а также рецепт постного медовика без яиц.