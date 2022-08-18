Чем полить огород осенью, чтобы навсегда избавиться от многих вредителей: средство растет под ногами

Такое удобрение можно хранить на протяжении 6-9 месяцев.

Совсем скоро все дачники будут собирать урожай со своих участков и будут готовить огород к зиме. В это время можно провести несколько простейших манипуляций, которые помогут прогнать с огорода ненавистных вредителей, или хотя бы сократить их количество. Также ранее мы рассказывали о популярном методе борьбы с сорняками на вашем огороде.

Если приготовить это простое средство и полить им землю с осени, то в следующем году вы будете в шоке от результата. Об эффективном средстве от вредителей, в частности от тли, долгоносика, гусениц, крестоцветной блошки, морковной мухи, огневки, гусениц и других незваных гостей, которое достаточно легко приготовить, пишет belnovosti.

Весь секрет в томатной ботве. В листьях томатов содержится веществ "салонин", которое представляет собой настоящий яд для многих насекомых. Нет, разбрасывать ботву по огороде не нужно, лучше приготовить настойку.

Рецепт прост: 2 килограмма ботвы залейте 10 литрами воды и прокипятите на протяжении 10 минут. Полученный отвар процедите и влейте половину стакана 9%-ного уксуса. Все, средство готово и его можно использовать. Этот раствор можно использовать как для опрыскивания, так и для поливов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такое простое средство как пищевая сода очень пригодится на огороде. Есть несколько способов ее применения.