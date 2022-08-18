Что сделать для хорошего урожая картошки: простейший лайфхак
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 234
Чтобы картофель давал хороший урожай, важно вовремя и правильно ухаживать за почвой.
Ради хорошего урожая важно постоянно заботиться о состоянии огорода: следить за растениями, полоть, поливать, удобрять, бороться с вредителями. И продолжать ухаживать за почвой, даже когда собран урожай. Тогда и отдача с земли будет качественной и богатой.
Что советуют делать дачники с грунтом, когда выкопана вся картошка? Следует позаботиться о восстановлении почвы на этом участке. Тогда в следующем году вы сможете здесь вырастить и собрать урожай ничуть не хуже предыдущего. Об этом пишет Ukr.Media.
Почва на огороде отдает ценные микроэлементы растениям, а потому имеет свойство обедняется, а также зарастать сорняками и подвергается эрозии. Но есть надежный способ обогатить и восстановить ее – регулярно высаживать сидераты. Это растения, которые выращиваются и затем заделываются в почву для улучшения ее структуры, обогащения азотом и борьбы с сорняками.
Есть общие правила для огородных культур
- Если картофель из года в год выращивается на одном и том же месте, для высадки на участке подойдут любые сидераты.
- Если на освобожденном от картофеля участке планируется высадка других овощей, важно учитывать правила севооборота сельскохозяйственных культур. Это означает, что сидераты не должны быть из одного семейства с будущими растениями.
- До 1 сентября садят все виды сидератов: фацелия, рапс, донник и др.
- До 15 сентября высаживают озимые горчицу и рапс.
- Не стоит использовать в качестве сидератов озимую рожь и вику, чтобы потом не тратить время на лишнюю прополку.
- На песчаных грунтах заделывать сидераты не обязательно.
- На суглинистой почве желательно уже осенью заделать сидераты, и тогда к весне верхний слой будет рыхлым.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти урожай яблок, если они гниют прямо на дереве. А еще узнайте, чем удобрять помидоры, чтобы они плодоносили до самой осени.