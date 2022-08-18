Что сделать для хорошего урожая картошки: простейший лайфхак

Чтобы картофель давал хороший урожай, важно вовремя и правильно ухаживать за почвой.

Ради хорошего урожая важно постоянно заботиться о состоянии огорода: следить за растениями, полоть, поливать, удобрять, бороться с вредителями. И продолжать ухаживать за почвой, даже когда собран урожай. Тогда и отдача с земли будет качественной и богатой.

Что советуют делать дачники с грунтом, когда выкопана вся картошка? Следует позаботиться о восстановлении почвы на этом участке. Тогда в следующем году вы сможете здесь вырастить и собрать урожай ничуть не хуже предыдущего. Об этом пишет Ukr.Media.

Почва на огороде отдает ценные микроэлементы растениям, а потому имеет свойство обедняется, а также зарастать сорняками и подвергается эрозии. Но есть надежный способ обогатить и восстановить ее – регулярно высаживать сидераты. Это растения, которые выращиваются и затем заделываются в почву для улучшения ее структуры, обогащения азотом и борьбы с сорняками.

Есть общие правила для огородных культур

Если картофель из года в год выращивается на одном и том же месте, для высадки на участке подойдут любые сидераты.

Если на освобожденном от картофеля участке планируется высадка других овощей, важно учитывать правила севооборота сельскохозяйственных культур. Это означает, что сидераты не должны быть из одного семейства с будущими растениями.

До 1 сентября садят все виды сидератов: фацелия, рапс, донник и др.

До 15 сентября высаживают озимые горчицу и рапс.

Не стоит использовать в качестве сидератов озимую рожь и вику, чтобы потом не тратить время на лишнюю прополку.

На песчаных грунтах заделывать сидераты не обязательно.

На суглинистой почве желательно уже осенью заделать сидераты, и тогда к весне верхний слой будет рыхлым.

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