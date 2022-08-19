Какие растения не переносят удобрение золой: не каждый дачник знает об этом
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Хоть зола и универсальное удобрение, однако ее использование следует ограничивать в некоторых случаях
Зола по праву считается универсальным удобрением. Это эффективное экологичное калийное и фосфорное удобрение, которое особенно хорошо подходит для кислых и нейтральных почв. Например, это отличная подкормка для моркови. Однако его применение пойдет на пользу не всем культурам.
Бездумное использование золы может привести к плачевным последствиям. Это средство нельзя использовать в таких ситуациях:
- В комплексе с доломитовой мукой зола сильно защелачивает почву.
- При внесении в грунт вместе с навозом, коровяком, птичьим пометом и другой органикой уничтожает полезную микрофлору.
- Сводит на нет действие аммиачной селитры.
- Вкупе с суперфосфатами приводит к избытку фосфора.
- При частом использовании значительно снижает уровень кислотности почвы.
Кроме того, важно знать, что не все растения "любят" золу.
Какие растения нельзя подкармливать золой
Зола принесет больше вреда, чем пользы, щавелю, голубике, вереску, гортензии, чернике, клюкве и бруснике.
Ранее "Телеграф" писал, можно ли подкармливать золой кусты клубники.