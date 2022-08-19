Какие растения не переносят удобрение золой: не каждый дачник знает об этом

Хоть зола и универсальное удобрение, однако ее использование следует ограничивать в некоторых случаях

Зола по праву считается универсальным удобрением. Это эффективное экологичное калийное и фосфорное удобрение, которое особенно хорошо подходит для кислых и нейтральных почв. Например, это отличная подкормка для моркови. Однако его применение пойдет на пользу не всем культурам.

Бездумное использование золы может привести к плачевным последствиям. Это средство нельзя использовать в таких ситуациях:

В комплексе с доломитовой мукой зола сильно защелачивает почву.

При внесении в грунт вместе с навозом, коровяком, птичьим пометом и другой органикой уничтожает полезную микрофлору.

Сводит на нет действие аммиачной селитры.

Вкупе с суперфосфатами приводит к избытку фосфора.

При частом использовании значительно снижает уровень кислотности почвы.

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Кроме того, важно знать, что не все растения "любят" золу.

Какие растения нельзя подкармливать золой

Зола принесет больше вреда, чем пользы, щавелю, голубике, вереску, гортензии, чернике, клюкве и бруснике.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли подкармливать золой кусты клубники.