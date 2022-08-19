Мух в доме больше не будет: рецепты средств без химии, которые отпугнут назойливых насекомых за 5 минут

Мухи могут стать настоящей проблемой в доме летом

Летающие по дому насекомые – малоприятное зрелище. Избавиться от них очень тяжело, а в нередких случаях даже дихлофос не помогает. Чтобы перестать слышать это противное жужжание, стоит приготовить домашнее, натуральное средство от мух.

Для этого необходимо взять натуральные продукты, пишет Ukr.Media. Всего через 5 минут эффективное средство для борьбы с противными насекомыми будет готово к использованию.

Как быстро избавиться от мух в доме

Средство №1

Берем сушеную гвоздику и фрукты (подойдут яблоки, лимоны и апельсины). Тщательно моем фрукты и втыкаем в них как минимум 20 сухих гвоздик. Сок яблока и цитрусовых будет смачивать пряность. Запах, который в итоге будет выделяться, мухи просто ненавидят.

Такое действенное средство послужить и интересным декором для дома

Средство №2

Берем несколько капель эфирного масла гвоздики и добавляем в емкость с пульверизатором, наполненной водой. Разбрызгиваем по дому. Очень важно тщательно разбрызгивать смесь на оконные рамы.

Ранее "Телеграф" писал, что справиться с надоедливыми комарами в летнюю пору поможет простая "ловушка". Для ее создания потребуются два ингредиента, которые есть в каждом доме.