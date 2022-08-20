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Посадите эти растения возле винограда, и он завалит вас урожаем: три полезных соседа

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как увеличить урожайность винограда
Как увеличить урожайность винограда

Эти три растения очень хорошо влияют на рост винограда.

Виноград — это очень полезная ягода, которую выращивают многие дачники. Однако без особого хода получить его хороший урожай практически невозможно. Помимо правильного полива, а также правильных и своевременных подкормок, важно позаботиться и о полезных "соседях" для винограда.

Как сообщает belnovosti, правильно подобранные соседи по саду, которые будут расти рядом с виноградом, — это один из способов увеличения урожая ягод. А если ошибиться, то про сочные и большие гроздья винограда можно позабыть.

Растения, которые нужно посадить возле винограда

  • Чистотел — растение служит отличным сидератом, который помогает избавляться от вредителей, а также затеняет почву и сохраняет влагу.
  • Люпин — растение, которое хорошо насыщает почву азотом и другими важными элементами.
  • Роза — поскольку этот цветок болеет всеми болезнями, что и виноград, и более того, заражается первым, то можно предотвратить болезнь и винограда. Ну и как плюс, это украшение вашего участка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти урожай, если яблоки гниют на дереве.

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#Урожай #Виноград #Удобрение