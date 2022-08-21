Как помочь укоренившимся черенкам винограда перезимовать: осенний прием

Растению нужно обязательно помочь пережить холода

Эта культура есть практически на каждом участке частного дома или дачи. Виноград — очень полезная ягода, которую выращивают во многих странах мира. Ее очень ценят садоводы, которые стараются всячески ухаживать за растением.

Так как к осени виноград, который дачники размножали путем черенкования, укореняется, ему необходимо помочь пережить холодные периоды. Обычно, молодые растения не могут пережить зимы. Так как же помочь перезимовать укоренившимся черенкам винограда?

Как хранить укоренившиеся черенки винограда до посадки

В этом случае стоит дождаться первых заморозков, а затем выкопать молодые саженцы, посадить в плошку с влажным песком и поставить в подвал до весны. Уже с наступлением тепла виноград нужно пересадить на постоянное место, подкармливать и поливать.

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