Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Львы могут стать мудрее, а Весов ждет счастливый поворот судьбы

Некоторым следующая неделя принесет ценный урок

Конец августа выдастся весьма плодотворным и поучительным для большинства знаков Зодиака.

Во всяком случае, именно на это указывает расклад по картам Таро, который "Телеграф" приготовил на неделю с 22 по 28 августа включительно для всех знаков Зодиака.

Вот какие карты выпали на следующую неделю

И расшифровываем их для каждого знака:

Овен — Туз пентаклей

Это хорошая карта, которая обещает, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшую неделю она обещает Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Телец — Правосудие

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. В течение следующей недели Вам возможно удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Близнецы — Восьмерка кубков

Другое название карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, в ближайшие дни Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, — ведь скоро в Вашу жизнь придет что-то лучшее.

Рак — Солнце

Это карта перерождения, духовного обновления и готовности к новым поворотам в жизни. Верьте в себя и свой успех, — удача будет на Вашей стороне, и Вы сможете добиться всего в жизни. Если Вы с кем-то в ссоре, то самое время сделать шаг к примирению.

Лев — Повешенный

Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. На этой неделе у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Дева — перевернутая Четверка жезлов

Второе название карты, — Владыка завершенной работы, она обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Весы — Колесо фортуны

Название карты говорит само за себя, — ближайшая неделя может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.

Скорпион — Десятка пентаклей

Второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью в ближайшую неделю.

Стрелец — Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, уже очень скоро исполнится Ваше давнее потаенное желание или же встретится настоящая любовь. Прислушивайтесь к своей интуиции, не скупитесь на эмоции, дарите тепло близким.

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Козерог — Семерка жезлов

Прежде всего эта карта мужества и конфронтации. Она говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.

Водолей — Пустая карта

Таких карт всего две в колоде, и они выпадают тогда, когда почему-то невозможно дать ответ на Ваш вопрос, — возможно, исход ситуации еще не ясен, или Вы не готовы услышать ответ.

Рыбы — Умеренность

Эта карта указывает на то, что в следующую неделю обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, и Вы сможете реализовать что-то, что давно хотели. У Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кому может повезти с любовью до конца лета.