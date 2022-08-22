Любимчики судьбы: пяти знакам Зодиака карты Таро обещают много хорошего на этой неделе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 200
Многих ждут приятные сюрпризы и подарки
Грядущая неделя многих тревожит на фоне слухов о подготовке россией провокаций и усиления ракетных обстрелов Украины, однако для пяти знаков Зодиака эта неделя станет на удивление хорошей.
Как говорит прогноз по картам Таро на неделю, этими знаками станут Овен, Рак, Весы, Скорпион и Стрелец.
Овнам выпал Туз пентаклей
Эта карта обещает материальные успехи, получение возможности реализовать какую-то идею или стремление, процветание духовное и финансовое, возможно даже получение каких-то ценных подарков судьбы.
Ракам выпало Солнце
На этой неделе Раков ждет солнце, тепло, радость, семейное счастье. Если Вы болели, возможно именно сейчас пойдете на поправку. А если с кем-то были в ссоре, то самое время помириться.
Весам выпало Колесо фортуны
Название карты о многом говорит само за себя. Она обещает резкие и неожиданные перемены, поворот жизни, который может принести успех и подарок судьбы. На неделе Вас могут ждать счастливые и даже роковые случайности.
Скорпионам выпала Десятка пентаклей
Еще эта карта называется Владыкой богатства, и она обещает финансовое благополучие, процветание и успех в делах.
Стрельцам выпал Туз кубков
Эта карта обещает много хорошего в плане отношений, семьи и эмоций. В ближайшую неделю одинокие Стрельцы могут встретить любовь, а те, что уже имеют партнера, могут перевести отношения на новый уровень, достичь гармонии и взаимопонимания. Возможна также беременность.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака крупно повезет с деньгами до конца месяца.