Что нужно сделать со смородиной осенью, чтобы на следующий год получить хороший урожай: три важных "правила"
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Обеспечьте себе урожай смородины, сделав эти три манипуляции.
Смородина — это одна из самых популярных ягод, которую выращивают многие дачники. Она очень полезная в сыром виде, а также из нее можно приготовить вкуснейшее и необычное желе. Но, чтобы это сделать, нужно получить хороший урожай, а для этого за кустами смородины нужно хорошенько поухаживать.
Как сообщает belnovosti, есть как минимум три садовые манипуляции, которые необходимо сделать в конце августа — начале осени, чтобы 100% получить хороший урожай смородины. Это не потребует от вас чрезвычайных усилий.
Что нужно сделать со смородиной осенью
- Обрезка кустов – избавьтесь от больных и старых побегов. Помните "правило" – чем гуще куст, тем мельче ягода.
- Полив и подкормка — еженедельно выливайте под куст смородины 2 ведра воды, а также вносите питательные вещества. К примеру, под каждый куст можно внести по 2 столовых ложки суперфосфата, стакан золы и столовую ложку сульфата калия.
- Борьба с вредителями — чтобы избавиться от непрошеных "гостей", опрыскайте кусты средствами против вредителей. Также можно провести обработку смородины 1%-ным раствором бордоской смеси.
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