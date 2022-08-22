Как сделать компостную грядку под огурцы: метод, благодаря которому вас завалит урожаем в следующем году

Почва успевает впитать все важные элементы к началу нового сезона

Обязательным условием для получения ежегодных урожаев является подкормка растений. Компост, который можно приготовить своими руками, является идеальной подкормкой для всех огородных и садовых культур.

Благодаря компостной грядке земля становится максимально плодородной, пишет belnovosti. В этом случае почва успевает впитать все важные элементы к началу нового сезона. Результат удивит даже опытных агрономов.

Как сделать компостную яму под огурцы

Очищаем грядки от сорняков и предыдущих культур. Переходим к подготовке почвы для следующего года.

Делаем яму вдоль всей грядки. Глубина — около 30-35 см. Периодически вкапываем туда ботву, сухой хлеб и другие отходы, которые обычно идут компост. Чтобы почва была более рыхлой, можно также добавить немного хвои. На каждый метр такого участка рассыпаем по 3 ст. л. суперфосфата. Периодически поливаем грядку. При поливе можно добавить 1 ст.л. мочевины. Не будет лишним для повышения температуры покрыть будущие огуречные грядки пленкой. Все это ускорит процесс перегнивания.

Ранее "Телеграф" писал, почему удобрение золой может принести вред некоторым растениям. Подкормка пеплом этих растений только угнетает их.