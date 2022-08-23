Какие деревья и кустарники нельзя сажать осенью: заморозки приводят их к гибели

Не соглашайтесь покупать сейчас эти саженцы, даже если продавец предлагает вам приобрести их за полцены

Осень – это такая пора, когда следует собирать урожай овощей и фруктов и приводить сад в порядок. Но еще осенью многие дачники высаживают беззащитные растения, часто обрекая их на гибель. А причина в том, что не все деревья и кустарники без ущерба для себя могут пережить осенние и зимние морозы.

Осень не является наиболее благоприятным временем для посадки для некоторых саженцев, пишет belnovosti. Что нежелательно сажать осенью, читайте в материале ниже.

Какие деревья и кустарники нельзя сажать осенью

Ни в коем случае не стоит высаживать растения, которые плохо справляются с переездом на новое "место жительства". Это дерен, персик, каштан, барбарис и другие растения.

Также следует отказаться от высадки южных сортов декоративных кустарников и плодовых деревьев – миндаля, персика, глицинии и других. То же касается и косточковых деревьев – вишни, сливы, черешни и других.

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