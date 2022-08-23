Что обязательно заготовить на зиму, чтобы было чем угостить всю семью: шорт-лист самых необходимых заготовок

Обеспечьте свою семью заготовками на зиму

Лето неумолимо близится к концу, поэтому самое время подумать о том, что лучше законсервировать на зиму.

Если у вас нет идей, этот шорт-лист будет вам полезен. Списком самых необходимых заготовок на зиму поделились в блоге autoclav.recipes в Инстаграме.

Что обязательно нужно закрутить на зиму

Лечо с яблоками. Аппетитное блюдо венгерской кухни, которое стало популярным на территории всей Европы. Традиционно лечо готовят из помидоров, сладкого перца и репчатого лука.

Ткемали. Это пряный соус из слив или алычи, который можно приготовить на зиму и баловать яркими вкусовыми сочетаниями своих гостей и близких.

Огурцы с горчицей. Хрустящий соленый огурчик – один из самых главных зимних вкусностей. Такая консервация служит основой для многих зимних салатов, отлично дополняет различные каши, овощные рагу, мясо и птицу и является незаменимой закуской на каждом застолье.

Клубничное варенье. Зимой особенно хочется почувствовать вкус летних, ароматных ягод, безусловной королевой среди которых клубника. Клубничное варенье – универсальный десерт, который можно есть как самостоятельное блюдо, а также использовать в качестве начинки для выпечки, топинга для сливочных муссов, пудингов и мороженого.

Маринованный сладкий перец. Сочный болгарский перец прекрасно подвергается консервации и сохраняет свои вкусовые свойства надолго.

Цветная капуста. Если вы хотите побаловать близких хрустящим и пикантным блюдом, воспользуйтесь рецептом приготовления цветной капусты в заправке из томатов, болгарского перца и чеснока.

Соленые арбузы. Одна из самых популярных летних ягод, которую любят и взрослые и дети, зимой может стать прекрасным дополнением ко вторым блюдам или необычным ингредиентом к зимнему салату.

Ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала, какие крупы следует обязательно заготовить на зиму – эти продукты долгосрочны в хранении.