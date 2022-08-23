Что обязательно заготовить на зиму, чтобы было чем угостить всю семью: шорт-лист самых необходимых заготовок
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Обеспечьте свою семью заготовками на зиму
Лето неумолимо близится к концу, поэтому самое время подумать о том, что лучше законсервировать на зиму.
Если у вас нет идей, этот шорт-лист будет вам полезен. Списком самых необходимых заготовок на зиму поделились в блоге autoclav.recipes в Инстаграме.
Что обязательно нужно закрутить на зиму
- Лечо с яблоками. Аппетитное блюдо венгерской кухни, которое стало популярным на территории всей Европы. Традиционно лечо готовят из помидоров, сладкого перца и репчатого лука.
- Ткемали. Это пряный соус из слив или алычи, который можно приготовить на зиму и баловать яркими вкусовыми сочетаниями своих гостей и близких.
- Огурцы с горчицей. Хрустящий соленый огурчик – один из самых главных зимних вкусностей. Такая консервация служит основой для многих зимних салатов, отлично дополняет различные каши, овощные рагу, мясо и птицу и является незаменимой закуской на каждом застолье.
- Клубничное варенье. Зимой особенно хочется почувствовать вкус летних, ароматных ягод, безусловной королевой среди которых клубника. Клубничное варенье – универсальный десерт, который можно есть как самостоятельное блюдо, а также использовать в качестве начинки для выпечки, топинга для сливочных муссов, пудингов и мороженого.
- Маринованный сладкий перец. Сочный болгарский перец прекрасно подвергается консервации и сохраняет свои вкусовые свойства надолго.
- Цветная капуста. Если вы хотите побаловать близких хрустящим и пикантным блюдом, воспользуйтесь рецептом приготовления цветной капусты в заправке из томатов, болгарского перца и чеснока.
- Соленые арбузы. Одна из самых популярных летних ягод, которую любят и взрослые и дети, зимой может стать прекрасным дополнением ко вторым блюдам или необычным ингредиентом к зимнему салату.
Ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала, какие крупы следует обязательно заготовить на зиму – эти продукты долгосрочны в хранении.