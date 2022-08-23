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Что обязательно заготовить на зиму, чтобы было чем угостить всю семью: шорт-лист самых необходимых заготовок

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Что законсервировать на зиму в августе 2022 года Новость обновлена 23 августа 2022, 15:40
Что законсервировать на зиму в августе 2022 года

Обеспечьте свою семью заготовками на зиму

Лето неумолимо близится к концу, поэтому самое время подумать о том, что лучше законсервировать на зиму.

Если у вас нет идей, этот шорт-лист будет вам полезен. Списком самых необходимых заготовок на зиму поделились в блоге autoclav.recipes в Инстаграме.

Что обязательно нужно закрутить на зиму

  • Лечо с яблоками. Аппетитное блюдо венгерской кухни, которое стало популярным на территории всей Европы. Традиционно лечо готовят из помидоров, сладкого перца и репчатого лука.
Лечо с яблоками
  • Ткемали. Это пряный соус из слив или алычи, который можно приготовить на зиму и баловать яркими вкусовыми сочетаниями своих гостей и близких.
Ткемали
  • Огурцы с горчицей. Хрустящий соленый огурчик – один из самых главных зимних вкусностей. Такая консервация служит основой для многих зимних салатов, отлично дополняет различные каши, овощные рагу, мясо и птицу и является незаменимой закуской на каждом застолье.
Огурцы с горчицей
  • Клубничное варенье. Зимой особенно хочется почувствовать вкус летних, ароматных ягод, безусловной королевой среди которых клубника. Клубничное варенье – универсальный десерт, который можно есть как самостоятельное блюдо, а также использовать в качестве начинки для выпечки, топинга для сливочных муссов, пудингов и мороженого.
Клубничное варенье
  • Маринованный сладкий перец. Сочный болгарский перец прекрасно подвергается консервации и сохраняет свои вкусовые свойства надолго.
Маринованный сладкий перец
  • Цветная капуста. Если вы хотите побаловать близких хрустящим и пикантным блюдом, воспользуйтесь рецептом приготовления цветной капусты в заправке из томатов, болгарского перца и чеснока.
Цветная капуста
  • Соленые арбузы. Одна из самых популярных летних ягод, которую любят и взрослые и дети, зимой может стать прекрасным дополнением ко вторым блюдам или необычным ингредиентом к зимнему салату.
Соленые арбузы

Ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала, какие крупы следует обязательно заготовить на зиму – эти продукты долгосрочны в хранении.

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#Овощи #Варенье #Консервация #Джем #Заготовка