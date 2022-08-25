Как правильно обрезать запущенный виноград осенью: на лозах снова появятся грозди ягод

Чтобы ваш виноград радовал вас урожаем, его нужно периодически обрезать.

Обрезка винограда – это очень серьезный процесс, который обеспечивает хороший урожай ягоды, поэтому к нему нужно относиться и подходить ответственно. Да и в принципе, чтобы получить хороший урожай винограда, нужно за ним хорошо ухаживать.

Чтобы все сделать правильно и собрать хорошие грозди винограда в следующем сезоне, важно правильно провести обрезку осенью, пишет belnovosti. Главные рекомендации — далее в материале.

Как обрезать виноград осенью

Первое, что нужно знать, что обрезку в осенний период нужно проводить через 1-2 недели после сбора урожая. Всю листву, которая еще осталась на растении нужно также убрать, чтобы было удобнее обрезать лозы.

Второе — лозу нужно обрезать до живой древесины.

Третье — над почками желательно оставить около 1-2 см побега.

И четвертое — на каждой стрелке должно располагаться несколько глазков.

Ранее "Телеграф" писал, чем подкармливать виноград, чтобы получить небывалый урожай.