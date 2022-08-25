Денежный гороскоп Таро на сентябрь 2022: Стрельцы могут разбогатеть, а Раки - потерять работу

Первый месяц осени выдастся тяжелым в материальном плане

Сентябрь в 2022 году станет настоящим испытанием для большинства знаков Зодиака, что в принципе не сильно удивительно на фоне нестабильной обстановки в мире. Однако некоторым все же повезет в работе и делах.

На это указывает финансовый расклад по картам Таро, который "Телеграф" сделал для всех знаков Зодиака на первый месяц осени.

Вот какие карты выпали

Овен — перевернутый Повешенный

В этом положении карта указывает на то, что Вы зациклились на чем-то, не можете вынести урок и пересмотреть свои взгляды по какому-то вопросу. В сентябре Вы будете склонны к расточительству, непродуманным тратам и "показухе".

Телец — перевернутый Король Кубков

В первом месяце осени Вы можете столкнуться с финансовыми потерями и даже мошенничеством. Обдумайте дважды все предложения, которые получите в сентябре, и постарайтесь не нагнетать обстановку на работе.

Близнецы — Девятка мечей

В сентябре Ваши финансы могут начать петь романсы, и Вы можете почувствовать тоску и волнение из-за денег. Также в течение первого месяца осени Вас могут обмануть в чем-то, связанном с финансами.

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Рак — Четверка мечей

Эта карта обещает кризис и застой в делах финансовых и рабочих, — возможны денежные потери и обострение в коллективе, из-за которого Вам даже может придется уйти с работы.

Лев — Двойка мечей

В сентябре Вы можете чувствовать в себе отсутствие сил и мотивации для хорошей работы, однако пока лучше воздержаться от принятия важных вопросов, связанных с работой и финансами, есть риск совершить ошибку.

Дева — перевернутая Девятка жезлов

В этом положении карта предупреждает про регресс в работе и неспособности сделать вывод из своих ошибок. Вы можете тратить свои силы впустую, упрямо прилагая их не туда, куда на самом деле следует.

Весы — Суд

В финансовом плане эта карта обещает покой и стабильность, — в сентябре Вы особо не приумножите свое состояние, но ничего и не потеряете, доходы останутся примерно на том же уровне, что и были.

Скорпион — перевернутая Пятерка кубков

В этом положении карта говорит, что Вы можете получить новую работу, о которой переживали, возобновить старые деловые контакты или начать какое-то свое дело. Однако не пытайтесь обнять необъятное, в сентябре Вы будете склонны не замечать каких-то трудностей и препятствий.

Стрелец — Девятка кубков

Поздравляем, поскольку эта карта еще называется "Владыка материального счастья", — она обещает, что в сентябре Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, счастье и благополучие будут на вашей стороне. Не упустите возможность вкусить радость жизни.

Козерог — Маг

Эта карта говорит, что в ближайший месяц Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Водолей — перевернутый Дьявол

В этом положении карта указывает, что в ближайшее время Вы можете понять, что хотите от работы и карьеры в целом, но прошлые ошибки могут Вас "догнать" и ударить по средствам, — не пытайтесь ни на что копить в сентябре и живите по средствам.

Рыбы — перевернутая Десятка жезлов

Карта говорит, что в первый месяц осени Вы возможно будете не в своей тарелке и склонны к переживаниям, а из-за того, что Вы взвалили на себя слишком много, можете упустить что-то важное. Из-за этого в сентябре будет высок соблазн "психонуть" и все бросить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каких двух знаков Зодиака ждут неприятные сюрпризы в начале осени.