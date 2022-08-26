Что лучше: конвектор или масляный обогреватель

Чтобы в доме зимой было тепло, уже сейчас пора позаботиться о правильном выборе отопительного прибора.

Люди стремятся к тому, чтобы в доме было тепло и уютно. С приближением холодов все более актуальным становится вопрос об обеспечении нормальной работы отопительной системы, качественного обогрева помещений и, как следствие – приобретении обогревателя.

Особенно, если зима грядет морозная, и вдобавок к этому ожидаются существенные перебои с централизованным отоплением и поставкой газа. Потому логично продумать альтернативные способы обогрева домов, квартир и других помещений.

Конвектор или масляный обогреватель – какой отопительный прибор лучше купить с точки зрения его экономности, надежности, сложности установки и эксплуатации, степени нагрева и подачи температуры? На эти и другие вопросы вам даст консультацию "Телеграф" в своей статье.

Виды обогревателей

На сегодняшний день магазины бытовой техники представляют множество электроприборов, которые применяются для обогрева воздуха в помещении. Самые популярные из них, пользующиеся большим спросом у потребителей – это электрические конвекторы и электрические масляные обогреватели.

Чем лучше обогревать дом

Надежность работы

Насколько надежно и долговременно работает конвектор в помещении

Конверторы, в зависимости от фирмы производителя, используют для обогрева помещения различные материалы, из которых изготовлены нити накаливания.

Наиболее простой, доступный и дешевый – это материал нихром. Срок его нормальной и бесперебойной службы может составлять до 20 лет.

Но есть также более дорогой, качественный и долговечный – вольфрам. В этом случае срок работы продлевается до 30 лет, а гарантия составляет порядка 10 лет.

Чем характеризуется надежность и долгосрочность эксплуатации масляного обогревателя

В масляных обогревателях также применяются для нагрева различные спирали накаливания. Они нагревают содержащееся внутри масло, от которого, в свою очередь, прогревается воздух в комнатах.

Какой принцип работы масляных радиаторов

Масло, которое применяется в этом виде обогревателя, со временем из-за постоянного воздействия высоких температур может терять свои свойства. Еще хуже, когда конструкция масляного радиатора ломается или же взрывается.

Гарантийный срок работы может составлять от 5 до 7 лет, в зависимости от режима эксплуатации прибора.

Безопасность работы

Насколько безопасна работа конвектора

Считается, что конвекторы более безопасны, чем масляные радиаторы в смысле эксплуатации.

Конвекторы имеют защиту от перегрева и регуляторы температуры. В самом горячем месте, где происходит конвекция и выход нагретого воздуха, температура у конвекторов достигает 88°С.

Конвектор считается более безопасным в рааботе

Современный конвектор последнего поколения соответствует классу защиты IP24. Это означает, что его можно устанавливать в ванных комнатах, предбанниках и прочих влажных помещениях, главное – не допускать попадания на прибор прямых струй воды.

Безопасность работы масляного обогревателя в помещении

Масляные обогреватели также содержат всю необходимую защиту от перегрева и регуляторы температуры. Однако, в отличие от конвектора, температура наружного корпуса у этого обогревателя составляет примерно 150°С.

Имейте в виду, что, поскольку масляный радиатор нагревается намного сильнее, чем конвектор, то при соприкосновении с его корпусом можно получить сильный ожог. Это особенно опасно, если в доме есть дети и животные. Важно, чтобы на радиаторе был специальный защитный корпус.

Кроме того, масляный обогреватель нельзя устанавливать в помещениях, где повышен уровень влажности.

Однако главная опасность масляного радиатора заключается в том, что он может взорваться. Причиной этому могут послужить следующие факторы:

неточное следование инструкции установки и эксплуатации;

неправильное подключение радиатора;

оставление электроприбора без присмотра;

если появились явные признаки поломки: не выключается, появилась протечка в корпусе, неприятный запах и т.д.

Эффективность работы

Как быстро конвектор нагревает воздух в помещении

У конвекторов нагрев происходит практически моментально. И потому эффективность этих приборов заметно выше, чем у масляных обогревателей, поскольку воздух в нем сразу подогревается от нагревательного элемента ТЭНа.

Эффективность работы масляного обогревателя

У масляного радиатора процесс нагревания заметно более длительный, чем у конвектора, соответственно, эффективность его работы практически в три раза ниже. Понятно, что на это влияет и скорость нагрева самого прибора.

Какова эффективность работы масляного обогревателя

Это происходит из-за того, что ТЭН этих обогревателей изначально нагревает масло, затем температура от масла передается корпусу, а вот уже корпус, в свою очередь, нагревает окружающий воздух.

Способы регулирования температуры

Как регулировать температуру у конвекторов

Конвектор для изменения температуры обогрева использует электронный термостат, который способен поддерживать температуру воздуха в отапливаемой комнате в диапазоне 0,4°С.

Особенности регулирования температуры у обогревателя масляного типа

У масляных обогревателей такой диапазон изменения температуры в несколько раз больше. Из-за этого у такой отопительной системы заметен перерасход электроэнергии, которая необходима на прогрев воздуха, выше, чем выбранное значение.

Удобство и комфорт

Удобство использования конвектора в быту

Как правило, конвектор эксплуатируется в бытовых помещениях. Практичность заключается в том, что его можно использовать не только на колесиках, но и ставить стационарно в комнате или укрепить на стене.

Конвектор, как правило, занимает совсем немного полезного пространства комнаты. Также конвектор удобно использоваться как основной или дополнительный прибор отопления.

Удобно еще и то, что конвекторы работают абсолютно бесшумно.

Насколько комфортно использовать масляный обогреватель

В отличие от конвектора масляный обогреватель может стоять только на полу на колесиках. При этом он занимает достаточно большой объем полезной площади в помещении.

Помимо этого, вес и габариты масляного обогревателя намного больше, чем у конвекторов.

В конструкции масляных обогревателей иногда применяются встроенные вентиляторы для лучшего движения теплого воздуха. Однако во время работы вентилятора производится шум, который может мешать и раздражать, особенно в ночное время.

Стоимость обогревателей

Выгодно ли покупать конвектор

Понятно, что цена прибора зависит от модели, а также размеров, конструктивных особенностей, производителя, прочих показателей и технических характеристик. А потому и ценовой диапазон довольно большой. Но в целом, конвекторы стоят несколько дороже, чем радиаторы.

Стоимость масляного обогревателя

Если исходить из ценовой политики, то, несомненно, цена масляных обогревателей на несколько порядков ниже, и это вне зависимости от комплектации. К примеру, масляный радиатор может быть укомплектован встроенным вентилятором, а также иметь несколько скоростей подачи воздуха.

Экономичность электроприборов

Насколько экономичен конвектор

Если подсчитать все затраты с учетом расхода электрической энергии на прогрев помещения, а также точности поддержания комфортного температурного режима в доме, намного экономичнее выходит использовать конвектор.

Конвектор считается очень экономичным в работе

Экономична ли работа масляного обогревателя

В этом смысле расход электроэнергии в обогревателях масляного типа значительно выше, чем у конвекторов, из-за невысокой эффективности и необходимости дополнительного нагрева масла и корпуса прибора.

Удобство эксплуатации

Чем удобны в использовании конвекторы

Современные технологи помогают оборудовать электрические конвекторы совершено уникальными возможностями, которые в разы увеличивают их удобство и комфорт при обогреве помещения.

Это может быть, к примеру, удаленное управление через интеллектуальные системы, подключение конвекторов к так называемому умному дому, использование специальных программ для различных зон внутри дома.

Еще один немаловажный плюс использования конвекторов – это возможность их эксплуатации на даче, в летнем домике, на летней кухне или в коттедже в осенне-зимний период, т.е. когда эти помещения пустуют. В этом случае можно просто выбрать специальный режим работы конвектора, выставив температуру незамерзания +8°С.

И тогда даже в сильный мороз коммуникации в доме не замерзнут, а трубы не лопнут. При этом включение и отключение конвектора осуществляется удаленно через специальное приложение.

Насколько усовершенствованы в применении масляные обогреватели

По сравнению с конвекторами, масляные обогреватели часто лишены подобных возможностей, и многие функции в них не предусмотрены.

Простота установки

Мобильность и простота монтажа конвектора

Электрический конвектор – это, по сути, компактный и мобильный отопительный прибор. Для удобства он оборудован колесиками, которые помогают просто и быстро перевозить обогреватель из одной комнаты в другую.

Кроме того, удобство использования конвектора еще и в том, что его можно закрепить на стене в укромном месте, для чего на нем есть специальные кронштейны.

Насколько просто можно установить масляный обогреватель

Масляный радиатор также относится к мобильному отопительному оборудованию. Но вот, в отличие от конвектора, радиатор не получится повесить на стену.

Поэтому он всегда будет стоять на виду, чем может помешать проходу или же ухудшить интерьер помещения.

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