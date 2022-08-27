Чем посыпать клубнику в сентябре: садоводы рассказали о необходимых подкормках
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С этими подкормками гарантировано обильное плодоношение в следующем сезоне
Опытные садоводы знают, какими подкормками не стоит удобрять клубнику, а какими просто необходимо для получения максимального урожая крупных ягод в следующем сезоне.
Эксперты поделились рецептом эффективной подкормки, которую нужно рассыпать на клубничнике в сентябре. Благодаря этим питательным составам вы обеспечите взрывной рост растений и обильное плодоношение в следующем году.
Чем подкормить клубнику в сентябре
Сначала перед внесением удобрения участок стоит зачистить от старых листьев. Лучше сделать это в конце августа, когда еще тепло и растения успеют нарастить зеленую массу перед холодами.
Затем в начале сентября по клубнике рассыпаем сульфат калия и суперфосфат – по 5 г на каждый квадратный метр. Удобрение заделываем в почву. Вместо минеральных средств можно воспользоваться древесной золой. На каждый "квадрат" рассыпаем по ½ стакана золы: сначала поливаем клубнику, а только потом заделываем продукты горения во влажную почву.
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