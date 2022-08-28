Успение Пресвятой Богородицы 2022: что запрещено делать в этот день

С этого дня в лесах начинали собирать грибы и орехи на зиму.

В воскресенье, 28 августа, православная церковь отмечает один из двенадцати крупнейших христианских праздников — Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Отметим, что в народе его также часто называют Богородичной Пасхой.

Праздник Успение Пресвятой Богородицы имеет фиксированную дату, и каждый год он отмечается в один и тот же день. А на следующий день, 29 августа, православные христиане отмечают Ореховый Спас.

Что нужно делать в праздник Успения Богородицы:

В этот день принято посещать церковь и молиться Святой Богородице, а также приносить ей цветы. Так как на этот период припадает окончание летней уборки урожая, то также освящают семена и колоски пшеницы.

Читайте также: Категория Поздравления Успение Пресвятой Богородицы 2022: красивые поздравления в картинках и открытках Этот праздник символизирует конец жизни на земле матери Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы Девы Марии.

На Успение было принято заниматься рукоделием и солить разные овощи, фрукты и обязательно огурцы.

Что нельзя делать в праздник Успения Богородицы:

Нежелательно ругаться и ссориться, особенно со своими близкими.

Не стоит ходить босиком по росе.

Нельзя 28 августа надевать старую или неудобную обувь.

Незамужней девушке нельзя ни с кем разговаривать с утра.

Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Нельзя в этот день брать в руки колющие и режущие предметы.

Нежелательно в этот день разводить огонь, чтобы не привлекать разные напасти в дом;

Нельзя работать – ни в огороде, ни дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в августе 2022 года.