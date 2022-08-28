Успение Пресвятой Богородицы 2022: что запрещено делать в этот день
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С этого дня в лесах начинали собирать грибы и орехи на зиму.
В воскресенье, 28 августа, православная церковь отмечает один из двенадцати крупнейших христианских праздников — Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Отметим, что в народе его также часто называют Богородичной Пасхой.
Праздник Успение Пресвятой Богородицы имеет фиксированную дату, и каждый год он отмечается в один и тот же день. А на следующий день, 29 августа, православные христиане отмечают Ореховый Спас.
Что нужно делать в праздник Успения Богородицы:
В этот день принято посещать церковь и молиться Святой Богородице, а также приносить ей цветы. Так как на этот период припадает окончание летней уборки урожая, то также освящают семена и колоски пшеницы.
На Успение было принято заниматься рукоделием и солить разные овощи, фрукты и обязательно огурцы.
Что нельзя делать в праздник Успения Богородицы:
- Нежелательно ругаться и ссориться, особенно со своими близкими.
- Не стоит ходить босиком по росе.
- Нельзя 28 августа надевать старую или неудобную обувь.
- Незамужней девушке нельзя ни с кем разговаривать с утра.
- Не стоит злоупотреблять алкоголем.
- Нельзя в этот день брать в руки колющие и режущие предметы.
- Нежелательно в этот день разводить огонь, чтобы не привлекать разные напасти в дом;
- Нельзя работать – ни в огороде, ни дома.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в августе 2022 года.