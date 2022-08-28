Зачем в ящик с картофелем кладут лимоны: необычный, но действенный лайфхак

Лимоны можно заменить кислыми яблоками

После сбора урожая картофеля важно не только продолжать правильно ухаживать за почвой. Многие дачники также начинают задаваться вопросом, можно ли продлить срок хранения овощей в погребе, и если да, то как это правильно сделать.

Как пишет bb, что есть один хитрый способ хранения картофеля, благодаря которому урожай будет лежать долго.

Зачем картошку хранить вместе с лимоном

Во-первых, в погребе нужно поддерживать температурный режим в пределах 2-3 градусов тепла. Во-вторых, стоит заранее запастись лимонами (можно кислыми яблоками). Из расчета на 100 кг картошки нужен 1 увесистый лимон.

В ящик с картошкой кладем несколько лимонов. Заранее сделайте в них несколько сквозных проколов. Так лимоны будут препятствовать прорастанию корнеплодов.

Также продлить срок хранения картофеля можно с помощью папоротника или листьев красной рябины. Их следует положить в мешки или в ящики на дно, а затем засыпать картофелем.

Ранее "Телеграф" писал, как увеличить продолжительность хранения чеснока в 2-3 раза. Этот метод подходит и для лука.