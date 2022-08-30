Праздники в сентябре-2022: что отмечаем и сколько выходных будет у украинцев

Рассказываем, что Украина празднует и сколько отдыхает в первом осеннем месяце 2022 года

В начале сентября украинцы, по традиции, встречают День знаний. В 2022 году учебный год будет, скорее всего, дистанционным, из-за военных действий в Украине. Ранее стало известно, сколько школ в Украине "демилитаризовали" оккупанты.

"Телеграф" рассказывает, сколько будет государственных и церковных праздников в сентябре этого года и планируются ли дополнительные выходные в честь важных событий.

Рабочие и выходные дни в Украине в сентябре 2022

В сентябре мы не отмечаем никаких важных государственных праздников. Поэтому и дополнительных выходных дней так же не будет.

Общее количество рабочих дней в сентябре 22, а выходных — 8.

Выходные в Украине в сентябре-2022: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25.

Календарь праздников и выходных в сентябре 2022 года

Праздники в Украине в сентябре 2022 — важные даты

1 сентября — День знаний.

2 сентября — День нотариата.

4 сентября — День предпринимателя.

7 сентября — День военной разведки Украины.

8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов.

10 сентября — День украинского кино, День физкультуры и спорта.

11 сентября — День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

13 сентября — День программиста.

17 сентября — День спасателя, День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника.

18 сентября — День работника леса.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, День мира, День HR-менеджера.

22 сентября — День партизанской славы.

23 сентября — День осеннего равноденствия.

25 сентября — День машиностроителя, Рош ха-Шана.

27 сентября — Воздвижения Креста Господня, День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников.

29 сентября — День памяти трагедии Бабьего Яра.

30 сентября — День усыновления, Всеукраинский день библиотек.

Стоит добавить, что в первых числах сентября синоптики обещают украинцам четко выраженное похолодание, которое ярко просигнализирует о начале осени. В западных областях будет прохладнее всего.