Праздники в сентябре-2022: что отмечаем и сколько выходных будет у украинцев
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Рассказываем, что Украина празднует и сколько отдыхает в первом осеннем месяце 2022 года
В начале сентября украинцы, по традиции, встречают День знаний. В 2022 году учебный год будет, скорее всего, дистанционным, из-за военных действий в Украине. Ранее стало известно, сколько школ в Украине "демилитаризовали" оккупанты.
"Телеграф" рассказывает, сколько будет государственных и церковных праздников в сентябре этого года и планируются ли дополнительные выходные в честь важных событий.
Рабочие и выходные дни в Украине в сентябре 2022
В сентябре мы не отмечаем никаких важных государственных праздников. Поэтому и дополнительных выходных дней так же не будет.
Общее количество рабочих дней в сентябре 22, а выходных — 8.
Выходные в Украине в сентябре-2022: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25.
Праздники в Украине в сентябре 2022 — важные даты
1 сентября — День знаний.
2 сентября — День нотариата.
4 сентября — День предпринимателя.
7 сентября — День военной разведки Украины.
8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов.
10 сентября — День украинского кино, День физкультуры и спорта.
11 сентября — День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.
13 сентября — День программиста.
17 сентября — День спасателя, День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника.
18 сентября — День работника леса.
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, День мира, День HR-менеджера.
22 сентября — День партизанской славы.
23 сентября — День осеннего равноденствия.
25 сентября — День машиностроителя, Рош ха-Шана.
27 сентября — Воздвижения Креста Господня, День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников.
29 сентября — День памяти трагедии Бабьего Яра.
30 сентября — День усыновления, Всеукраинский день библиотек.
Стоит добавить, что в первых числах сентября синоптики обещают украинцам четко выраженное похолодание, которое ярко просигнализирует о начале осени. В западных областях будет прохладнее всего.