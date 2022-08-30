Православный календарь на сентябрь-2022: названы важные даты

Рассказываем, какие великие церковные праздники украинцы отмечают в первый осенний месяц

В первый месяц осени православные христиане отмечают несколько важных праздников и памятных дат. Ранее "Телеграф" писал о государственных праздниках и выходных в сентябре 2022 года.

В сентябре украинцы отмечают, в частности, Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая или Малая Пречистая) и День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.

Православный календарь на сентябрь 2022

Церковный православный календарь на сентябрь 2022

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Крестителя, или Предтечи

Праздник связан с событиями, которые произошли в 30 году нашей эры, когда пророка казнили.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

Принадлежит к 12 величайшим христианским праздникам. В день Рождения Богородицы отмечается, что Божья Матерь является великой праведницей, помощницей и покровительницей людей, которая рождением Христа сделала первый шаг к вечному спасению всех людей.

27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Праздник принадлежит к 12 большим праздникам. Установлен в память об установлении креста Господнего, которое состоялось, согласно церковному преданию, в 326 году в Иерусалиме у горы Голгофы – месте Распятия Иисуса Христа.

30 сентября — День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Согласно легенде, мать София и три ее дочери: Вера, Надежда и Любовь жили в Риме во времена гонений христиан. Король предложил им помилование в обмен на отречение от христианской веры, но женщины отказались. В итоге дочерей убили на глазах у матери, а сама София умерла, горюя у могил дочерей. За это церковь назвала женщин святыми мученицами.

Стоит добавить, что в первых числах сентября синоптики обещают украинцам четко выраженное похолодание, которое ярко просигнализирует о начале осени. В западных областях будет прохладнее всего.