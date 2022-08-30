Как сохранить помидоры свежими до весны без консервации: простая хитрость

Чтобы заготовить помидоры на зиму, из необязательно консервировать.

Если вам надоело есть зимой только законсервированные помидоры, а свежие не хотите покупать в магазине, потому что дорого, можно воспользоваться небольшим лайфхаком, и заготовить на зиму немного свежих томатов. Да, это вполне возможно, и совсем несложно. Также ранее мы рассказывали, как правильно хранить бобовые зимой.

Как отмечает prostoway, лучше всего заготавливать еще зеленые плоды, которые будут созревать по мере хранения. Как их правильно выбрать, а после хранить — далее в материале.

Как хранить помидоры в квартире

Первое, что нужно сделать — это правильно выбрать и рассортировать помидоры. Критериев несколько:

разложите овощи по размеру, ведь большие плоды созреют быстрее маленьких;

все помидоры обязательно должны быть здоровыми;

не удаляйте плодоножку;

непосредственно перед закладкой хорошо вымойте плоды и дайте им самостоятельно высохнуть на полотенце без солнечного света.

Что делать дальше:

Каждый помидор хорошо протрите спиртом. Затем заверните каждый томат отдельно в тонкую бумагу и разложите в ящики шеренгами – черенками вверх. Чтобы они не касались друг друга, можно пересыпать помидоры опилками. Храните ящики при температуре не более +10 в хорошо проветриваемом помещении.

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