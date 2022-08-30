Как обрезать малину осенью: полезные советы дачникам

Не поленитесь обработать кусты осенью, чтобы будущим летом собрать хороший урожай малины.

Собрали отличный урожай малины? Позаботьтесь о следующем, не откладывая на потом. Заняться ухаживанием за малиной можно и весной. Но осенняя обрезка не менее важна и своевременна.

Многие дачники не спешат обрезать кусты малины осенью, оставляя это занятие до следующей весны. А зря, потому что растение уже в этом году нуждается в правильном уходе.

Почему важно обрезать малину

Вегетативная система малины работает по следующему принципу:

Корни кустарника – многолетние и развиваются в течение 20-30 лет.

Верхняя надземная часть – двухлетняя.

В первый год из корневой части отрастает побег, который крепнет в течение всего года.

На второй год побег дает ягоды, величина и качество которых зависит от того, насколько этот побег сильный и здоровый.

В третий год жизни эта ветка становится уже полусухой, давая мелкие и некачественные ягоды. Однако куст будет тратить на нее столько же сил, сколько и на остальные более молодые побеги. При этом старые ветки больше затеняют куст и чаще болеют.

Как правильно обрезать малину осенью

Когда урожай малины собран, самое время начать обрезку кустарника. Тогда к осени молодые побеги успеют набраться сил и благополучно перезимовать.

При обрезке важно удалить все старые, больные, зараженные, а также поломанные ветки. Для развития куста следует выбирать самые сильные побеги, без повреждений и следов болезни. Оставляйте столько молодых побегов, сколько срезаете отплодоносивших веток. Молодую поросль малины и совсем тоненькие отростки также лучше удалить. На последнем этапе выберите 6-8 штук самых сильных молодых веток, а остальные удалите.

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