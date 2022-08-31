Как уберечь капусту от прожорливых гусениц: натуральна замена "химии"

Рассказываем о самом дешевом настое на основе одного растения

Опытные садоводы и огородники поделились одним проверенным рецептом, как избавиться от гусениц в капусте без химикатов.

Отметим, что появление вредителя на капустной грядке обязательно приводит к повреждению растения — на листьях появляются многочисленные дырочки, из-за чего начинается процесс гниения. Печальным итогом этого воздействия становится полная потеря урожая. Один проверенный копеечный рецепт может избавить от гусениц на капусте без капли химии, и в этом нам поможет чистотел.

Как спасти урожай капусты от гусениц

Готовим средство на основе чистотела. Измельчаем растение (должно быть около 500 г) и укладываем на дно ведра. Заливаем тёплой жидкостью (до краев ведра). Оставляем настаиваться на 24 часа. Затем процеживаем получившуюся жидкость, а далее добавляем немного жидкого мыла. После этого остаётся лишь обдать капусту, но только не перебарщиваем с настоем — он должен попадать на растение каплями.

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