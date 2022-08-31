Укр

Когда собирать капусту: сроки и важные правила, которые помогут сохранить урожай

Автор
Ольга Княжевич
Дата публикации
Читати українською
Автор
51
Не пропустите время сбора урожая капусты
Не пропустите время сбора урожая капусты

Чтобы капуста пролежала долго и сохранила свои свойства, важно вовремя и правильно собрать урожай на огороде.

Осень – пора массового сбора урожая. От того, как вы поработали летом, зависят его объемы и качество. К примеру, капусту нужно подкармливать несколько раз за сезон.

Как узнать, что капуста уже дозрела и ее можно собирать? Это во многом зависит от сорта овоща. Но также есть нюансы, которые важно учесть для хорошего хранения капусты в течение всей зимы.

Когда какую капусту собирают

  • Раннеспелые сорта капусты можно собирать за несколько заходов. Обычно это делают по мере надобности и приготовления. Начало капустного сезона приходится на май – начало июня. Такие сорта, как правило, имеют рыхлый кочан и нежные листья, их используют для салатов и быстрого поедания. А вот для длительного хранения они не подходят.
  • Среднеспелые сорта капусты созревают в августе или сентябре в зависимости от региона и погоды. Урожай собирают обычно в один или в два захода по мере его созревания. Определить степень зрелости кочанов можно по их внешнему виду: они прекращают рост, а нижние листья приобретают слегка желтоватый оттенок.
  • Позднеспелые сорта капусты способны дождаться первых небольших заморозков, до -2°C. Сроки ее сбора приходятся на конец октября – начало ноября. После полного вызревания кочаны становятся очень твердыми и сочными. Если же капусту планируется засаливать, а не хранить головками, то собирать ее лучше в середине октября.

Как правильно собирать капусту

Для длительного хранения важно при сборе капусты учесть правила и нюансы. Есть несколько секретов сбора урожая капусты.

  • Собирать капусту рекомендуется в сухую погоду, она не должна быть сырой перед хранением.
  • При сборе урожая желательно оставлять на кочане 2-3 кроющих листа, которые защитят капусту от заболеваний и механических повреждений.
  • Кочаны следует срезать острым ножом так, чтобы кочерыжка была длиной 1-2 см.
  • Есть способ хранения капусты, при котором овощ вырывают из земли вместе с корнем.
  • Не стоит убирать капусту раньше времени, потому что она будет сильнее вянуть.
  • А вот если собрать капусту позже положенного срока, кочаны могут лопаться во время хранения.
  • Также капуста не должна промерзнуть на участке – она будет хуже храниться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро очистить разные овощи в домашних условиях. Также узнайте, как обрезать малину осенью.

Теги:
#Урожай #Капуста #Огород