Когда собирать капусту: сроки и важные правила, которые помогут сохранить урожай

Чтобы капуста пролежала долго и сохранила свои свойства, важно вовремя и правильно собрать урожай на огороде.

Осень – пора массового сбора урожая. От того, как вы поработали летом, зависят его объемы и качество. К примеру, капусту нужно подкармливать несколько раз за сезон.

Как узнать, что капуста уже дозрела и ее можно собирать? Это во многом зависит от сорта овоща. Но также есть нюансы, которые важно учесть для хорошего хранения капусты в течение всей зимы.

Когда какую капусту собирают

Раннеспелые сорта капусты можно собирать за несколько заходов. Обычно это делают по мере надобности и приготовления. Начало капустного сезона приходится на май – начало июня. Такие сорта, как правило, имеют рыхлый кочан и нежные листья, их используют для салатов и быстрого поедания. А вот для длительного хранения они не подходят.

Среднеспелые сорта капусты созревают в августе или сентябре в зависимости от региона и погоды. Урожай собирают обычно в один или в два захода по мере его созревания. Определить степень зрелости кочанов можно по их внешнему виду: они прекращают рост, а нижние листья приобретают слегка желтоватый оттенок.

Позднеспелые сорта капусты способны дождаться первых небольших заморозков, до -2°C. Сроки ее сбора приходятся на конец октября – начало ноября. После полного вызревания кочаны становятся очень твердыми и сочными. Если же капусту планируется засаливать, а не хранить головками, то собирать ее лучше в середине октября.

Как правильно собирать капусту

Для длительного хранения важно при сборе капусты учесть правила и нюансы. Есть несколько секретов сбора урожая капусты.

Собирать капусту рекомендуется в сухую погоду, она не должна быть сырой перед хранением.

При сборе урожая желательно оставлять на кочане 2-3 кроющих листа, которые защитят капусту от заболеваний и механических повреждений.

Кочаны следует срезать острым ножом так, чтобы кочерыжка была длиной 1-2 см.

Есть способ хранения капусты, при котором овощ вырывают из земли вместе с корнем.

Не стоит убирать капусту раньше времени, потому что она будет сильнее вянуть.

А вот если собрать капусту позже положенного срока, кочаны могут лопаться во время хранения.

Также капуста не должна промерзнуть на участке – она будет хуже храниться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро очистить разные овощи в домашних условиях. Также узнайте, как обрезать малину осенью.